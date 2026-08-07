Las recomendaciones de la DGT para desplazamientos y observar el eclipse de Sol de agosto

El eclipse total del próximo 12 de agosto provocará un aumento del tráfico, según la DGT, en gran parte de España. La Dirección General de Tráfico ha avisado que se prevé entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas que tengan más visibilidad. Es por eso que han presentado una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad vial.

La DGT ha advertido que el 'problema' vendrá una vez finalice el eclipse, cuando miles de personas regresen a sus lugares de origen por las carreteras, especialmente por las vías secundarias, y se formen así aglomeraciones por las calzadas. Además de las retenciones, el organismo para la circulación contempla las paradas improvisadas en las inmediaciones de las vías como otra situación de peligro, así como las distracciones al volante o la presencia de peatones en los alrededores. Por ello, entre otras recomendaciones, la DGT insiste en preparar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades.

Recomendaciones de la DGT para ver el eclipse

Estas son algunas de las indicaciones que ha propuesto la DGT para la jornada del eclipse solar.