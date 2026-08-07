Las recomendaciones de la DGT para desplazamientos y observar el eclipse de Sol de agosto

El eclipse total del próximo 12 de agosto provocará un aumento del tráfico, según la DGT, en gran parte de España. La Dirección General de Tráfico ha avisado que se prevé entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas que tengan más visibilidad. Es por eso que han presentado una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad vial.
La DGT ha advertido que el 'problema' vendrá una vez finalice el eclipse, cuando miles de personas regresen a sus lugares de origen por las carreteras, especialmente por las vías secundarias, y se formen así aglomeraciones por las calzadas. Además de las retenciones, el organismo para la circulación contempla las paradas improvisadas en las inmediaciones de las vías como otra situación de peligro, así como las distracciones al volante o la presencia de peatones en los alrededores. Por ello, entre otras recomendaciones, la DGT insiste en preparar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades.
Recomendaciones de la DGT para ver el eclipse
Estas son algunas de las indicaciones que ha propuesto la DGT para la jornada del eclipse solar.
- Evitar desplazamientos innecesarios si el eclipse puede observarse desde el lugar de residencia o desde un municipio cercano.
- Planificar el viaje con antelación: no dirigirse al lugar de destino a última hora, consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica, y priorizar el transporte público siempre que sea posible.
- Elegir lugares para ver el eclipse autorizados, con aparcamiento suficiente, evitar carreteras secundarias o lugares con capacidad limitada.
- No detener el vehículo en la calzada ni en el arcén para observar el eclipse, solo se debe estacionar en los lugares permitidos.
- Extremar la atención al volante: no utilizar el teléfono móvil ni cámaras para hacer fotografías. Aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad. No mirar directamente al sol mientras se conduce. Si es necesario, utilizar el parasol del vehículo para evitar deslumbramientos.
- Prestar especial atención a los peatones y ciclistas. Reducir al máximo la velocidad ante la posible presencia de usuarios vulnerables.
- Planificar el regreso y, si es posible, retrasar la vuelta tras el fenómeno para evitar la concentración masiva de vehículos al finalizar el eclipse y hacer la salida de manera escalonada.
- Respetar las medidas especiales de circulación y seguir las indicaciones de los agentes y, sobre todo, la información difundida a través de los canales oficiales de la DGT.