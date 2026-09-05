CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para instalar carpas tras el rechazo de la Autoridad Portuaria

El Ministerio de Transportes recurre a "razones de Seguridad Nacional" para habilitar 16.000 metros cuadrados con motivo de atención humanitaria a migrantes hasta finales de 2026.

La Guardia Civil traslada a la jueza que los avisos previos no predecían la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

María Baraza

Madrid |

Inmigrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta en una imagen de archivo.
Inmigrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta en una imagen de archivo. | Agencia EFE

El Gobierno central ha asumido la gestión de una amplia zona del puerto de Ceuta con el objetivo de destinarla a la atención sanitaria de los migrantes que llegan a la ciudad autónoma. La medida se ha adoptado tras la resolución del ministerio de Transportes y el previo rechazo inicial del organismo de control de la Autoridad Portuaria.

Para llevar a cabo esta resolución, el ministerio, liderado por Óscar Puente, ha autorizado a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. El ministro Puente ha calificado una decisión que han tomado por "razones de interés general" vinculadas a la gestión de la situación para la Seguridad Nacional. Un motivo que, como se ha comentado, sobrepasa el voto en contra emitido por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, el cual controla la propia ciudad de Ceuta.

En el espacio cedido se instalarán, hasta finales de 2026, carpas y módulos que albergarán zonas de descanso, enfermería, servicios sanitarios y servicios de seguridad.

Reubicación de 300 menores migrantes a El Tarajal

En paralelo a la intervención en el puerto de Ceuta, la ciudad autónoma ha completado el traslado de casi 290 niñas que permanecían alojadas en el polideportivo del Colegio Público 'Reina Sofía'. Estas menores, que llegaron a Ceuta durante la entrada ilegal del pasado julio, han sido realojadas en varias naves del polígono de El Tarajal.

El motivo de este desalojo ha sido comenzar cuanto antes las labores de puesta a punto del recinto escolar de cara al inicio de curso.

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