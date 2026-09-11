Los sindicatos médicos convocan una huelga indefinida a partir del 28 de octubre tras el rechazo del Estatuto Marco

El Estatuto Marco viene siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del Ministerio de Sanidad. El pasado 1 de septiembre, el Consejo de Ministros sacó adelante el proyecto de ley en busca de reformar la normativa vigente desde 2003.

Sin embargo, a pesar de su aprobación en el Consejo y su traslado a las cortes, los sindicatos médicos mostraron su rechazo ante una ley que no se ajusta a los intereses reales de los médicos.

Por ello, el Comité de Huelga médico ha anunciado este viernes la convocatoria de paros indefinidos a partir del 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

Así lo han acordado distintos sindicatos como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Las reivindicaciones de los médicos

Entre las reivindicaciones concretas de los sindicatos se encuentran cuestiones como el establecimiento de la jornada de 35 horas, el reconocimiento y compensación del exceso de jornada, la reforma integral del sistema de guardias para garantizar su voluntariedad, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad y cambios en el modelo de jubilación.

Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se ha informado de que está pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que se llevarán a cabo.

Las organizaciones han hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria, ante un momento que consideran "decisivo" para el futuro de la profesión en España.

Según, Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, iniciar esta huelga indefinida "es un fracaso de todos". "Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia", ha apuntado.

La ministra de Sanidad apunta a las comunidades

Preguntada por una posible huelga, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado en Onda Cero que el Estatuto Marco que prosigue su curso en las cortes "sienta las bases, las directrices y los márgenes de mejora de las condiciones laborales" de los médicos.

La ministra ha recalcado que entiende las reivindicaciones de los médicos pero señala a las comunidades como las responsables debido a su competencia. "Tienen razones legítimas para la protesta. El problema es que el Estatuto Marco no se la resuelve. Se ha centrado en una legislación estatal la resolución de todas aquellas reivindicaciones que tienen sus competencias en las comunidades autónoma", ha apuntado.

"El estatuto marco abre la puerta a solucionar muchos de los problemas que tienen que ser resueltos en otra ventanilla", ha concluido.