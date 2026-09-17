Dos militares, evacuados de Ceuta al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser agredidos por migrantes

Dos militares se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras ser víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en el marco de su despliegue en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha interesado por su estado y este jueves les ha hecho una visita.

El Ministerio de Defensa no ha especificado el alcance de las lesiones sufridas por los dos soldados ingresados en el Gómez Ulla ni cuándo se produjo la agresión. Sí ha mostrado "todo su apoyo" a todos los heridos "mientras realizan su trabajo". "Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta", ha indicado en redes sociales.

Varios militares han sido víctimas de agresiones por parte de inmigrantes llegados a la ciudad autónoma a finales de julio. Asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que le perita hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".

Vivas se solidariza con los heridos y carga contra el Gobierno

En Espejo Público de Antena 3, Juan Jesús Vivas se ha preguntado al conocer la noticia si esa es la "inseguridad subjetiva a la que se refiere algún miembro del Gobierno": "No sé si Óscar Puente participa de ese criterio o soy yo el que le pega a nuestros militares".

El presidente de Ceuta ha querido lanzar un mensaje de reconocimiento y solidaridad hacia los militares desplegados en la ciudad autónoma. "Desde aquí envío nuestra máxima solidaridad y apoyo. Están teniendo un comportamiento ejemplar, como ejemplar es el comportamiento de nuestra Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los sanitarios y de todas las personas que dan lo mejor de sí mismos en el momento más crítico de nuestra ciudad, un asunto que atenta a la seguridad nacional como pocos he conocido en mi trayectoria", ha señalado Vivas.

Además, el dirigente del PP ha destacado que España "pocas veces" se ha visto "sometida a una situación de alarma de seguridad nacional" como la que atraviesa Ceuta en estos momentos. "El Gobierno debería dejar de estar centrado en atacarme a mí, que no dejo de ser el presidente modesto de una ciudad pequeña, para poner todas sus energías por tratar de solucionar el problema", ha zanjado Vivas.