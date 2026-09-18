La AUME denuncia la situación de los militares en Ceuta: "Nos han tomado la medida y les sale gratis escupirnos, empujarnos, insultarnos..."

Dos militares fueron derivados al Hospital Gómez Ulla después de haber sufrido heridas mientras trabajaban en Ceuta. En Más de uno, hablamos con José Vicente Maleno, portavoz de la AUME, quien detalla cómo se encuentran. "Los dos son heridos con fechas anteriores. Son dos que se evacuaron, uno es por la rodilla, herido por una patada de un migrante irregular cuando intentaban robar a una persona mayor en las inmediaciones del Mercadona. El militar se puso por medio, recibió una fuerte patada en la rodilla y tuvo una importante lesión en su rodilla. Eso fue el 9 de septiembre", cuenta el portavoz de la AUME.

José Vicente Maleno también señala que el segundo militar trasladado al Gómez Ulla resultó herido el pasado 12 de septiembre cuando sacaba migrantes de una escollera. "Metió la pierna entre dos piedras y se produjo una lesión del peroné", ha dicho, a lo que ha añadido que ya ha sido operado con éxito en el Gómez Ulla. Los dos militares ingresados se encuentran "bien".

Piden que se les invista como agentes de autoridad en Ceuta

Sobre la situación general que atraviesan los militares en Ceuta, el portavoz de la AUME denuncia que es "quizás peor" que cuando atendió a Rafa Latorre el pasado 31 de agosto de manera presencial en la ciudad autónoma: "Ellos ya nos han tomado la medida. Nuestras misiones siguen siendo las mismas, se nos ha llamado para dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ellos saben que no somos agentes de autoridad".

"Les sale gratis el poder escupirnos a la cara, empujarnos, insultarnos en su idioma, que no sabemos lo que nos dicen, pero nos insultan, nos hacen señales de querer matarnos y demás", asegura José Vicente Maleno, que reclama que se les invista como agentes de autoridad para solucionar la situación.

Así, considera que con esa medida, su trabajo se podría desarrollar "muchísimo mejor". "Saben que no podemos hacer nada ante cualquier acto que hagan, siempre y cuando no corra peligro la vida de terceras personas o nuestras vidas. La AUME solicita que se nos invista de agentes de autoridad", zanja el portavoz.