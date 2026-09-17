Marta García Aller compara las excusas de la gerente del PSOE, el Gobierno de Ayuso y el Ejecutivo de Sánchez: "Tres maneras de escurrir el bulto"

Déjame que te cuente tres maneras de escurrir el bulto. Veamos, por ejemplo, lo que ha dicho la gerente del PSOE sobre el caso Leire Díez en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso Onda Cero. Básicamente, Ana María Fuentes, apunta a Santos Cerdán toda responsabilidad.

Según la gerente del PSOE, porque sigue siendo la gerente del PSOE, cualquier pago del partido a la fontanera Leire Díez es responsabilidad del ex secretario de Organización imputado. Él es el que tomaba las decisiones. Él era "el jefe". La gerente escurre el bulto. El juez citó a declarar a la gerente porque veía que su papel era crucial para llevar a cabo los planes y los pagos de la presunta "organización criminal", encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán.

La investigación del juez Pedraz se centra en el pago de 125.000 euros en tres facturas del letrado Jacobo Teijelo, también investigado en la causa. Según la gerente, ella nunca supo qué hacía Teijelo. Lo suyo era gestión pura y dura. Tampoco sabía de Leire. Y cuando la fiscal le pregunta cómo era posible que en el PSOE nadie supiera nada cuando en septiembre del 24 ya estaba apareciendo en prensa, en El Confidencial, la relación entre Leire Díez y Santos Cerdán, cuando la fiscal le pregunta si habló de ello con Cerdán, la respuesta fue que no, que no le preguntaron nada.

Es curioso cuántas preguntas no hacen a sus jefes. Es más fácil no responder cuando no se tiene ni idea, es verdad. Es más difícil no responder en la Audiencia Nacional que en el escaño.

Es más difícil no responder en la Audiencia Nacional que en el escaño

El ático de Ayuso es culpa de Ceuta

Hablando de no responder, hoy mismo en la Asamblea de Madrid el consejero de Ayuso que iba a dar explicaciones de la compra del ático de lujo, ha insistido en que toda la polémica del ático es una maniobra para tapar lo de Cerdán, la crisis de Ceuta y demás líos del Gobierno.

Pero de por qué el Gobierno madrileño se gastó 6,3 millones de dinero público en abril y en julio, cuando salió la noticia, se precipitaron a venderlo…. De eso, de eso no ha dicho nada. Bueno, a intentar venderlo. Porque el ático de lujo salió a subasta y ha quedado desierto. Nadie ha querido comprarlo.

El Gobierno de Ayuso defiende que no se compró para Ayuso, aunque sí ha reconocido que se barajó usarlo como alojamiento temporal. Pero si tan buena idea era y tan necesario tener un ático de lujo para visitas oficiales y no se sabe muy bien para qué más, ¿por qué entonces venderlo? Eso tampoco lo han explicado. Es mucho más cómodo echar la culpa del ático de Ayuso a Sánchez.

El problema del colapso sanitario ceutí es Ayuso

¿Y a quién echa la culpa el Gobierno de Sánchez del colapso sanitario en la sanidad ceutí? Pues Mónica García ha asegurado que la culpa es de Ayuso.

Eso ha dicho la ministra de Sanidad cuando esta tarde le han preguntado por los problemas en el hospital de Ceuta, que tiene cerrado buena parte de sus instalaciones por falta de médicos, que tiene camas libres pero no profesionales disponibles. Entre tanto, el Gobierno ya no puede echarle la culpa a la Audiencia Nacional por no poder realojar en el Puerto a unos 1.700 migrantes porque el tribunal ha desestimado suspender la instalación del campamento en el Muelle de Poniente, en Ceuta.

Tanto criticar a los jueces de conspiración, que luego cuando le dan la razón al Gobierno, en realidad, se la están quitando.