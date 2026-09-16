Marta García Aller critica el tono de los políticos al abordar la gestión de los menores en Ceuta: "No estamos hablando de culpas ni competencias, sino de niños"

Déjame que te cuente lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno cuando le han preguntado en los pasillos del Congreso cómo explica que todavía, seis semanas después, siga habiendo un millar de menores en las calles de Ceuta, todavía. Mil niños durmiendo en la calle, comiendo en la calle, malviviendo solos sin que siquiera hayan tomado nota de sus nombres.

Y de pasada, como si en vez de estar hablando de niños perdidos estuviera negándose a firmar autógrafos, el presidente responde que eso, que se lo pregunten a Vivas, que "a mí que me cuentas".

El tono con el que ha despachado la pregunta mucha empatía no mostraba, la verdad. Tal vez lo que quiere el presidente del Gobierno es subrayar que las competencias para aclarar cuántos menores quedan exactamente, como recordó ayer el ministro Ángel Víctor Torres, dependen del presidente Vivas. Y es verdad. Y que el Gobierno central es el encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad. Y es verdad.

El tono con el que ha despachado la pregunta mucha empatía no mostraba

¿Pero de verdad están más preocupados en que quede claro de quién es y no es la competencia que de dar cobijo a un millar de niños? Porque no estamos hablando de una carretera comarcal. Hablamos de niños y niñas. Los hay que no tienen ni diez años. Y siguen durmiendo a la intemperie, comiendo de lo que les dan Cruz Roja y los ceutíes. Porque en esta crisis Ceuta no da abasto y el Gobierno no da pie con bola.

Pero la pregunta no es solo para el presidente Sánchez. Ni para el presidente Vivas. Cómo explican que haya un millar de menores en las calles todavía también hay que preguntárselo a Alberto Núñez Feijóo y a los presidentes, y presidentas de Comunidades Autónomas.

Que te pregunten por mil niños durmiendo en la calle y respondas con un desplante que eso no es tu competencia, como si en vez de niños hablases de una autopista o una desoladora, no muestra mucha implicación en resolver el drama humanitario que lleva esta crisis.

Y que te pregunten por niños que viven en la calle y respondas que esto es una invasión para desentenderse de ellos, que la culpa es de Marruecos, tampoco ayuda a que dejen de estar en la calle. No estamos hablando de culpas, ni de competencias. Estamos hablando de niños.

Una puede creer que hay que deportarlos a todos, que con quien mejor están es con sus padres, y otra desentenderse hasta de tomarles el nombre. Seis semanas después continúan en las calles. ¿De verdad no pueden coordinarse entre todas las administraciones para sacar de las calles mil niños perdidos que todavía ni siquiera han identificado para ver cómo atenderlos?

¿De verdad no pueden coordinarse entre todas las administraciones para sacar de las calles mil niños perdidos que todavía ni siquiera han identificado para ver cómo atenderlos?

Tiempo tenemos esta tarde en La Brújula para hablar de mucho más que de Ceuta. Pero es que de Ceuta se ha hablado hoy mucho en el Congreso. De hecho, sus señorías al menos se han puesto de acuerdo para aprobar un plan de 309 millones de euros de ayuda para Ceuta con el respaldo del PP. Vox ha votado en contra.

Vox y PP se oponen a acogerlos en la península

Y el ministro de política Territorial, Ángel Victor Torres, al cargo del mando único, se ha puesto de plazo máximo el próximo miércoles para empezar a dar cifras sobre reagrupación de los menores. Y el PP ha apoyado hoy a Vox en una iniciativa para rechazar a los menores en la península.

El PP insiste en que solo hay una posibilidad: mandarles a Marruecos de vuelta. Si la idea es ponerle los palos que ponen en las ruedas al Gobierno, está bien recordar que, entre tanto, esos niños siguen durmiendo en la calle. Y que Ceuta no da a basto. Y no está claro dónde van a caber todos los migrantes, hasta 10.000, que siguen a la intemperie. De hecho, el Ministerio de Migraciones ha cancelado el traslado de migrantes de la playa de El Trampolín que estaba previsto sin señalar nueva ubicación.

La justicia frene el uso del Puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha paralizado el campamento que se iba a construir en el Puerto de Ceuta. Sabemos dónde no van a estar realojados los migrantes, en el Puerto no los quieren, las comunidades tampoco… Pero seguimos sin saber dónde. Y mientras los políticos se echan la pelota de tejado en tejado de sus competencias, hay 10.000 personas. De ellos 1000 niños, durmiendo en la calle.