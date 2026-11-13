El Gobierno señala que la subida de las pensiones de 2027 estará entre el 3% y el 4%

Las pensiones se revalorizarán en 2027 entre "el 3 % y el 4 %", según ha avanzado este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Saiz ha recordado esta horquilla que se concretará una vez que se conozca el dato de inflación de noviembre.

La ley establece que la subida que se aplica cada año es la media de inflación de los 12 meses anteriores hasta el dato de noviembre, una cifra que se publicará el viernes 27 de noviembre.

Con las previsiones de Funcas, que estima una inflación del 4,6 % en octubre y del 4,4 % en noviembre, la subida aproximada de las pensiones rondaría el 3,52 %.

Un decreto urgente

El Gobierno también ha acordado este viernes que el futuro decreto ley de incremento de las pensiones para 2027 se tramite por la vía de urgencia, lo que agilizará esa subida.

"Este es el primer paso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley de la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas", ha añadido Saiz.

También ha presentado un informe sobre la evolución del sistema de pensiones en el que recoge, entre otros datos, que la pensión media ha aumentado un 44,5 % entre 2018 y 2026, mientras que las mínimas han crecido entre un 43 % y un 69 % y las no contributivas lo han hecho un 65 %.

El informe también destaca que las reformas aprobadas han permitido elevar la edad efectiva de jubilación hasta los 65,4 años en 2026 y pone en valor la evolución del mercado laboral para sostener el sistema.

La ministra de Seguridad Social ha asegurado que 2026 cerrará el año con un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales del 7,6 %, hasta representar el 10,7 % del PIB.

"El dinamismo del mercado de trabajo ha contribuido a reforzar el sistema de la Seguridad Social", ha explicado la portavoz del Gobierno, de forma que la ratio entre cotizante y pensionista ha alcanzado la mejor cifra de estos últimos 15 años, pasando del 2,28 de 2019 al 2,51 trabajadores por cada jubilado.

Además, ha destacado la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con las aportaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) puesto en marcha en 2023 para dotar de mayores recursos al sistema de cara a la jubilación de la generación del 'baby boom'.

Así, la también llamada 'hucha de las pensiones', que en 2011 alcanzó su mayor cota con 66.815 millones de euros, fue disminuyendo de manera progresiva hasta marcar un mínimo en 2021 con 2.132 millones de euros, para comenzar a recuperarse y terminar este año previsiblemente en los 19.841 millones de euros.