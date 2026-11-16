Bruselas espera al día después del 29N para dar su visto bueno a 25.861 millones de fondos europeos para España

Bruselas prevé comunicar su evaluación sobre el último pago de fondos europeos a España, por importe de 25.861 millones de euros, después de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Comisión Europea trabaja con la previsión de completar el examen antes de que termine el mes y, según fuentes próximas a la negociación, podría anunciar su decisión el lunes 30, apenas unas horas después de la cita con las urnas.

El calendario permitiría evitar que una decisión de esta importancia económica coincidiera con los últimos días de campaña electoral. Según ha publicado El País, y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la negociación, esa sería una de las razones para situar el anuncio después de las elecciones.

La Comisión Europea, preguntada por los plazos, se ha limitado a señalar que espera terminar las evaluaciones a finales de noviembre.

"Esperamos finalizar todas las evaluaciones para finales de noviembre", han indicado fuentes comunitarias a Europa Press.

El último pago de los fondos europeos, pendiente de 148 compromisos

España solicitó a finales de septiembre el séptimo y último desembolso de los fondos europeos de recuperación, que también es el de mayor cuantía. En total, 25.861 millones de euros vinculados al cumplimiento de 148 hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Comisión Europea debe comprobar que España ha cumplido los compromisos asociados a esta solicitud antes de emitir su evaluación preliminar.

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ya había adelantado el pasado mes de octubre que el Ejecutivo esperaba recibir esa primera valoración durante noviembre.

La previsión de Bruselas coincide, por tanto, con el calendario que manejaba el Gobierno español, aunque la posible fecha del 30 de noviembre situaría el anuncio después de las elecciones generales.

España superaría los 100.000 millones recibidos

Hasta ahora, España ha recibido 77.600 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, equivalentes al 77% de la asignación prevista, después de que Bruselas evaluara favorablemente 338 hitos y objetivos.

Si se autoriza íntegramente el último desembolso solicitado, la cantidad recibida ascendería a 103.461 millones de euros.

Se trata de una operación relevante para completar la ejecución del plan de recuperación español, aunque el dinero todavía no está ingresado y su desembolso depende de que finalice el procedimiento europeo.