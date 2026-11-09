Herogra Group apuesta por la innovación para dar respuesta a los retos del campo granadino

El campo granadino afronta un escenario cada vez más complejo. La falta de agua, las heladas y los episodios de calor condicionan las campañas agrícolas, a lo que se suma el incremento de los costes de producción y la necesidad de conseguir explotaciones más eficientes y rentables. Ante estos desafíos, la innovación agronómica se presenta como una herramienta fundamental para ayudar a los agricultores a adaptarse y aprovechar mejor los recursos disponibles.

En este contexto, Herogra Group trabaja para conectar la investigación, la tecnología y la fabricación con las necesidades reales del sector agrícola. Así lo ha explicado Manuel Martín Andrés, responsable de Desarrollo Agroeconómico de la compañía, quien ha defendido la importancia de testar nuevas soluciones antes de trasladarlas al agricultor.

«Nuestro trabajo consiste en unir la innovación, la tecnología y la fabricación con las necesidades del agricultor», ha señalado Martín Andrés, que ha destacado la importancia de desarrollar productos capaces de responder a unas condiciones agroclimáticas cada vez más variables.

Nutrición, plagas y condiciones climáticas: los grandes retos del agricultor

Entre las principales preocupaciones de los profesionales del campo se encuentran los problemas relacionados con la nutrición de los cultivos, las plagas y la climatología. Tres factores que obligan a adaptar las estrategias agrícolas a las particularidades de cada campaña.

Desde Herogra Group buscan ofrecer productos competitivos, asequibles y con la mayor funcionalidad posible. Entre las soluciones que desarrolla la compañía destacan los productos antiestrés, destinados a mejorar la tolerancia y la resistencia de las plantas frente a determinadas condiciones adversas.

El objetivo es facilitar el trabajo de los agricultores y contribuir a que sus explotaciones puedan afrontar con mayores garantías situaciones de estrés climático o dificultades durante el desarrollo de los cultivos.

La innovación y los desafíos agrícolas también han centrado dos recientes jornadas empresariales en las que ha participado Herogra Group. Dos encuentros complementarios que han abordado cuestiones fundamentales para el futuro del sector.

El primero estuvo dedicado a las inversiones agrícolas, con especial atención a los cambios de cultivo, la incorporación de nuevas plantaciones y los riesgos que deben valorar los agricultores antes de poner en marcha un proyecto. Una cuestión que afecta tanto a pequeñas explotaciones como a empresas de mayor dimensión.

El segundo foro puso el foco en el cuidado y la gestión del suelo, un elemento determinante para garantizar el desarrollo de las plantas y mejorar su capacidad de adaptación. Martín Andrés ha subrayado que trabajar adecuadamente la tierra resulta esencial, ya que las plantas no pueden desplazarse para buscar por sí mismas unas condiciones más favorables.

Universidades, productores y empresas: innovación compartida

Para Herogra Group, estos encuentros representan también una oportunidad para intercambiar conocimientos y conocer de primera mano las necesidades del sector. En ellos participan productores, pequeños agricultores, empresas y universidades, que aportan nuevas investigaciones, tecnologías y propuestas.

«Nos nutre mucho estar en este tipo de foros porque tomamos ideas, vemos cómo va avanzando la situación y cuáles son los problemas que enfrentan», ha explicado el responsable de Desarrollo Agroeconómico de Herogra Group.

Una colaboración que permite, según ha destacado, desarrollar respuestas más rápidas y adaptadas a las dificultades de los profesionales del campo.

En un momento en el que la agricultura granadina necesita adaptarse al cambio climático y mejorar su rentabilidad, la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica se consolidan como dos herramientas fundamentales para garantizar el futuro de las explotaciones agrícolas de la provincia.