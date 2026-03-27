El Parque Nacional de Sierra Nevada amplía sus puntos de información para visitantes y turistas

Francisco de Asís Muñoz, director del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, junto a Miguel Fernández Córdoba, gerente del Espacio Natural, han presentado la ampliación de la red de puntos de información. Esta iniciativa busca que todos los visitantes del parque conozcan aspectos clave como la biodiversidad, vías de acceso, características orográficas y normas de uso responsable del espacio natural.

“La labor de difusión y educación ambiental es fundamental para que los ciudadanos y aficionados puedan disfrutar del parque de forma segura y sostenible”, ha explicado Francisco Muñoz.

Carta Europea de Turismo Sostenible: un compromiso con la conservación

La iniciativa forma parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible, un programa voluntario que promueve la compatibilidad entre la conservación del patrimonio natural y cultural y el desarrollo económico local. Desde 2004, Sierra Nevada está incorporado a esta carta y ha avanzado en tres fases: integración del espacio natural, incorporación de empresas turísticas y agencias de viaje.

Actualmente, el parque cuenta con 44 empresas adheridas, un 60% más que en 2019, y es el primer parque nacional de España en alcanzar la tercera fase con agencias de viaje incluidas.

Ampliación de puntos de información en hoteles y negocios turísticos

Miguel Fernández ha destacado que se crearán puntos de información en hoteles, alojamientos turísticos, oficinas de turismo y actividades de turismo activo. Cada punto recibe formación gratuita y materiales informativos, así como placas identificativas para que los visitantes identifiquen fácilmente dónde obtener información.

Actualmente, la red cuenta con 94 puntos de información, de los cuales 38 son alojamientos turísticos, incluyendo hoteles en Granada capital y oficinas de turismo locales como la recién incorporada en Puerta Real.

Educación ambiental y uso responsable del Parque Nacional de Sierra Nevada

El principal objetivo de la red es que los visitantes comprendan la importancia de disfrutar Sierra Nevada de manera responsable y sostenible. Desde el programa de educación ambiental del parque, se trabaja con colectivos escolares y grupos de visitantes para enseñar sobre conservación del espacio natural, protección de la biodiversidad y turismo responsable.

“Queremos que todos los visitantes sepan cómo interactuar con el entorno de forma segura, respetuosa y consciente de la riqueza natural de Sierra Nevada”, han señalado los responsables del parque.

Beneficios de la red de puntos de información

Mejorar la calidad de la atención a los visitantes.

Promover el turismo sostenible y responsable.

Incrementar la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural.

Facilitar información actualizada sobre rutas, actividades y servicios turísticos.

Con esta medida, el Parque Nacional de Sierra Nevada refuerza su posición como destino de naturaleza y turismo responsable, combinando educación ambiental, innovación y atención al visitante en un entorno de gran valor natural y cultural.