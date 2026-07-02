El Chupinazo Txiki tendrá el mismo dispositivo sanitario que el del día 6

El día 6 de julio, con motivo del Chupinazo, habrá varios puestos de atención sanitaria: en Santo Domingo (Departamento de Educación), en la iglesia de San Saturnino y en Paseo Sarasate-Diputación. Como novedad este año, el día 10 de julio se va a celebrar el Chupinazo Txiki, acto que tendrá el mismo dispositivo sanitario que el del día 6. Atenderán las necesidades sanitarias derivadas de golpes y contusiones, cortes con cristales y otras patologías menores. También se contará con un dispositivo denominado de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) para dar respuesta extrahospitalaria en caso de un suceso que generase un número de pacientes simultáneos por encima de lo habitual, que se ubicará en el aparcamiento del Departamento de Educación. Cruz Roja colocará un camión en la Avenida Carlos III/ Calle Roncesvalles para intervenir ante Incidentes de Múltiples Víctimas. Por parte de DYA Navarra se instalará un hospital de campaña junto con vehículo de intervención en la Plaza de San Francisco.

Dispositivo para el encierro

El dispositivo especial de atención a las personas heridas del encierro estará formado por nueve puestos de atención sanitaria a pie de vallado, con personal médico, de enfermería y socorristas, así como por otros ocho puntos de apoyo con socorristas, a lo que hay que añadir la propia enfermería de la Plaza de Toros. El encierro tiene un recorrido de 848 metros y dispondrá de un punto de atención sanitaria aproximadamente cada 50 metros. Todo el dispositivo de atención estará coordinado desde el Centro 112-SOS Navarra. Estos puestos estarán situados en el inicio de la Cuesta de Santo Domingo (sede del Departamento de Educación), escaleras del Museo de Navarra, Plaza de Santiago (trasera del Ayuntamiento), escaleras de San Saturnino, Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Bajada de Javier (2), Travesía de Espoz y Mina, Tejería, Duque de Ahumada, Bajada de Labrit, Amaya ('Telefónica' o callejón sur), Hemingway (callejón norte) y Plaza de Toros. Cruz Roja estará en los puestos de Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Espoz y Mina, Telefónica, Callejón, gateras e interior de la plaza. DYA, por su parte, estará presente en corrales de Santo Domingo, Plaza de Santiago, y Bajada de Javier. El dispositivo de transporte sanitario cuenta con 16 ambulancias medicalizables a lo largo del recorrido.

Acudir a centros de salud

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha recomendado a la población que, en caso de requerir atención sanitaria durante los próximos Sanfermines, acuda a su centro de salud (los días laborables de 08.00 horas a 15.00 horas), y fuera de ese horario y los fines de semana utilice las urgencias extrahospitalarias de los centros Dr. San Martín y Buztintxuri, dejando las urgencias hospitalarias para los casos más graves. En lo que se refiere a la red de Atención Primaria, los centros de salud de Pamplona y comarca estarán abiertos los días 6, 8 ,9, 10, 13 y 14 de julio, desde las 08.00 horas hasta las 15.00 horas. En concreto, los centros de salud con esta atención durante las fiestas son todos los de Pamplona (Azpilagaña, Buztintxuri, Casco Viejo, Txantrea, Etxabakoitz, Ermitagaña, II Ensanche, Iturrama, Lezkairu, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge y San Juan), además de Ansoáin, Aranguren, Barañáin II, Berriozar, Burlada, Sarriguren, Villava y Zizur Mayor.