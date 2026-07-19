Por qué el descanso de la final del Mundial dura 17 minutos y no los 30 que había previstos

Ha llegado el momento del partido más importante del Mundial 2026, que enfrenta a las selecciones de España y Argentina para decidir quién bordará una nueva estrella en su camiseta. La final, además de contar con una ceremonia de apertura, cuenta además con un espectáculo musical durante el descanso.

A pesar de los rumores, el show no durará 30 minutos, ya que la FIFA ha optado por hacerlo más reducido. Así lo explicó el periodista Rafa Fernández en Onda Cero al comunicar que la FIFA había decidido atajar los rumores de un parón de media hora.

Será, con total seguridad, un descanso de 17 minutos, de los cuales seis se invertirán en labores de montaje y desmontaje de la estructura. Es decir, el espectáculo quedará concentrado en un bloque de 11 minutos.

Todos los artistas que actúan en el descanso de la final del Mundial

Este domingo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey se ha convertido en el epicentro mundial de la música y el deporte. En el show actúan cantantes internacionales como Shakira con Burna Boy. Esta sería su cuarta vez actuando, ya que ha sido la encargada de dar vida al himno oficial del Mundial con Dai dai.

También estará la reina del pop Madonna, quien fue una de las grandes sorpresas cuando FIFA anunció la lista de actuaciones. La última confirmación fue la del canadiense Justin Bieber y no podía faltar el gran fenómeno mundial: BTS. La banda coreana subirá al escenario para deleitar a sus millones de seguidores por todo el mundo.

Otros artistas que estarán presentes son el venezolano Gustavo Dudamel, Coldplay y Coro PS22. Este espectacular show servirá para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa de carácter social con la que la organización pretende recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación y al fútbol de los jóvenes en situación vulnerable en todo el mundo.