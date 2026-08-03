Margarita Robles apunta a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta: "Quien haya estado detrás, tendrá que asumir responsabilidades"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reclamó este lunes al Gobierno de Marruecos que investigue "quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido" en Ceuta. En declaraciones a los medios de comunicación en la Base Aérea de Zaragoza, tras visitar el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) de la UME, Margarita Robles reaccionó a las novedades sobre la crisis vivida en Ceuta por la entrada masiva de migrantes.

Robles emplazó a las autoridades de Marruecos a investigar lo sucedido en las redes sociales que impulso a los más de 50.000 migrantes a entrar en Ceuta, de los cuales más de 70 perdieron la vida, según un balance que sigue actualizándose. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano, eso es lo verdaderamente importante".

Ceuta y Melilla "no se tocan"

Además, aseguró que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca".

Robles señaló que el Ejército seguirá colaborando con la Guardia Civil en Ceuta en la respuesta a la crisis "en las labores que haya que realizar".

"No puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado, o a personas echándoles a la muerte sin más, como consecuencia de actuaciones en las redes", recalcó, y añadió que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

Por eso pidió "con toda contundencia" al Gobierno de Marruecos que "igual que va a hacer el Gobierno español, vea quién está detrás de estas redes, vea quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido".

Por otro lado, ante quienes discuten si los servicios de inteligencia avisaron o no de la llegada de los migrantes, Robles expresó su "reconocimiento" y "agradecimiento" a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil.

De ellos destacó que "en todo momento, en condiciones muy difíciles, y que además no se pueden contar, realizan su trabajo".