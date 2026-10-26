Disturbios en Bilbao tras disolverse una concentración contra Vito Quiles: varios contenedores quemados y ataques contra la Ertzaintza

Cientos de personas encapuchadas han protagonizado altercados en el barrio bilbaíno de Deusto tras disolverse una concentración 'antifascista' contra la celebración de un acto público de Vito Quiles.

El agitador, que había convocado un acto a las 19:00 horas, ha cancelado finalmente la concentración asegurando que la Ertzaintza le ha advertido de un riesgo muy elevado de incidentes por los jóvenes antifascistas concentrados en los alrededores de la Universidad de Deusto.

Así lo ha anunciado a través de la red social 'X', catalogando de "ex miembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes" a los responsables de la cancelación del evento.

Fuertes altercados en Bilbao

A pesar de la suspensión, la avenida Lehendakari Aguirre y la calle Luis Power han sido escenarios de la quema de numerosos contenedores cruzados en la calzada y de una motocicleta policial, sin que hasta el momento haya intervenido la Ertzaintza, cuyo departamento de prensa no ha facilitado información sobre estos incidentes.

Poco antes, un contenedor de obra ha sido incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y han lanzado cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.

Los altercados se han iniciado sobre las 19:00 horas, momento en el que estaba convocado el acto de Quiles. Miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' han participado en esta movilización en las inmediaciones del campus de la universidad.

Por ello, la institución acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde ante la previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no ha compartido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta".

Detenidas nueve personas

Tras los disturbios, las autoridades han detenido a nueve personas, tal y como ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad. Asimismo, ha condenado firmemente los altercados que se están produciendo en las calles de Bilbao.