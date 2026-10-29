Puente aseguró hace 13 meses que la sustitución del sistema de seguridad que falló en Urda estaba en su "fase final"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en septiembre de 2025 que la sustitución del sistema de seguridad LZB por el más moderno ERTMS estaba en su "fase final". Trece meses después de aquellas declaraciones, la migración todavía no se ha completado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde este miércoles una avería del LZB precedió al accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos.

"Estamos ya, afortunadamente, en la fase final, migrando del sistema de seguridad LZB al sistema ERTMS, que es el nuevo. Durante un tiempo esto produce distorsiones, sobre todo relacionadas con el software de los trenes, pero afortunadamente estamos ya en la fase final y pronto veremos los resultados", afirmó entonces Puente.

Sin embargo, el sistema LZB continúa utilizándose en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Su caída este miércoles provocó la detención automática de seis trenes en un tramo de 63 kilómetros, entre ellos el Iryo que posteriormente fue embestido por un AVE de Renfe.

Un contrato de 93,8 millones cuyo plazo terminó en enero

La sustitución del sistema LZB por el ERTMS en la línea Madrid-Sevilla forma parte de un proyecto de modernización adjudicado en septiembre de 2021 por 93,8 millones de euros.

El calendario inicial situaba la finalización de los trabajos en enero de 2026. Sin embargo, nueve meses después de esa fecha, el sistema antiguo todavía no había sido reemplazado completamente.

Las advertencias sobre la antigüedad del LZB

Hace poco más de un mes, durante una comparecencia en el Senado, la entonces responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria explicó que el LZB se había implantado en la línea Madrid-Sevilla en 1992 y que había alcanzado su obsolescencia tecnológica.

"Está trabajando en la sustitución del sistema LZB, que es el que se implementó en la línea Madrid-Sevilla en el año 92, que es un sistema alemán que ya está obsoleto, que ha alcanzado la obsolescencia", señaló.

Días después, la directora general de la compañía de alta velocidad Ouigo también se refirió a la antigüedad del sistema durante otra comparecencia parlamentaria. "Es un sistema que se puso en marcha en el 92. Es un sistema alemán muy fiable, muy seguro, pero un poco antiguo", afirmó, antes de defender su sustitución por el sistema europeo ERTMS.

Asimismo, el pasado 5 de octubre, el máximo responsable de Iryo compareció en el Senado y explicó las dificultades que ocasionaban las desconexiones del LZB. "Es un sistema seguro, pero bastante antiguo", afirmó, y añadió se pierde la conexión entre la señalización del tren y la de tierra, el convoy se detiene y puede tardar en recuperar las condiciones necesarias para reanudar el servicio.