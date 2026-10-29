Del accidente "inasumible" al respaldo a Puente: Sánchez cierra filas con su ministro pese a las críticas por Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene en estos momentos su confianza en Óscar Puente pese a las crecientes peticiones de responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos.

Moncloa ha deslizado su apoyo al ministro de Transportes y considera que la tragedia no tiene relación con su gestión, una posición que llega apenas 24 horas después de que el propio Sánchez calificara de "inasumible" que España haya sufrido dos accidentes mortales de alta velocidad en un mismo año.

"Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", afirmó el presidente este miércoles desde el lugar de la tragedia.

Según han informado fuentes de Moncloa a EFE y Europa Press, Sánchez considera que el accidente de Urda no tiene que ver con la gestión de Puente ni con su responsabilidad política. Las mismas fuentes han criticado a quienes reclaman su dimisión y les han acusado de utilizar el dolor de las víctimas con fines electorales.

"Algo está fallando": las críticas también llegan desde el PSOE

Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, dentro del PSOE también han surgido críticas hacia Puente, especialmente por la sucesión de dos tragedias mortales en apenas nueve meses.

Los accidentes de Adamuz, en enero, y Urda, este miércoles, acumulan 115 fallecidos, según el balance recogido por la agencia.

"Algo está fallando", señalan estas fuentes, que recuperan la expresión utilizada por Sánchez para calificar de "inasumible" la situación de la alta velocidad española.

Algunos dirigentes socialistas interpretaron inicialmente las palabras del presidente como un posible anticipo del cese del ministro. Sin embargo, Moncloa ha insistido en que Sánchez quiere que Puente continúe al frente de Transportes y encabece la gestión de la crisis.

Desde el entorno del ministro también descartan que vaya a presentar su dimisión, aunque reconocen que se encuentra "muy tocado" por lo ocurrido.