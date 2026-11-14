Qué discrepancias ha encontrado la UCO en las donaciones del PSOE y qué intenta aclarar en el Tribunal de Cuentas

La Guardia Civil ha solicitado nueva documentación tras detectar diferencias entre los registros examinados. La investigación forma parte de una pieza secreta del caso Koldo sobre los pagos en efectivo del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado discordancias al cotejar la documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE y ha acudido al Tribunal de Cuentas para solicitar información adicional. Los agentes tratan de aclarar el origen de esas diferencias dentro de la investigación judicial sobre el sistema de reembolso de gastos en efectivo del partido.

La actuación se produjo este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas, en presencia de una letrada de la Administración de Justicia. Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, los agentes ya habían examinado la documentación facilitada por el organismo fiscalizador y encontraron conceptos que no coincidían con los registros que tenían en su poder.

Qué discrepancias ha encontrado la UCO

La novedad está en las cifras de las donaciones. Según ha publicado este viernes El Independiente, un informe de la UCO señala que las cantidades recogidas en el Tribunal de Cuentas no coinciden con las que los investigadores han reconstruido a partir de la documentación obtenida durante sus pesquisas.

Fuentes de la Fiscalía citadas por ese periódico apuntan a una posible explicación: que el PSOE no hubiera comunicado al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas.

La Guardia Civil dispone de documentación procedente del partido y de las diligencias practicadas en el caso Koldo. Al compararla con los registros del organismo fiscalizador han aparecido diferencias que los agentes quieren aclarar.

La investigación debe determinar si existen aportaciones que no fueron declaradas, si la información facilitada está incompleta o si las discordancias tienen otra explicación contable.

Qué busca la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado recabar más documentación del organismo encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos.

La diligencia pretende comprobar si todas las donaciones identificadas por los investigadores figuran en la información que el PSOE trasladó al Tribunal de Cuentas y conocer el origen de las diferencias.

Según El Español, los agentes han solicitado documentación más completa sobre las donaciones recibidas por el partido en 2017, año en el que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE tras ganar las primarias.

La presencia de la UCO en el Tribunal de Cuentas no supone que el organismo haya cometido ninguna irregularidad. Los investigadores están contrastando la información que conserva con otros documentos incorporados a la causa.

Una investigación que comenzó con los pagos en efectivo del PSOE

La actuación forma parte de una pieza separada del caso Koldo abierta por el juez Ismael Moreno en 2025 y que permanece bajo secreto de sumario.

Su origen está en las dudas sobre el sistema utilizado por el PSOE para devolver en metálico los gastos que dirigentes y trabajadores habían adelantado en el ejercicio de sus funciones.

El magistrado reclamó al partido la relación de pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024, junto con los documentos justificativos. Los socialistas entregaron esa información en diciembre de 2025.

El partido aportó 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa para acreditar que los movimientos de efectivo estaban reflejados en su contabilidad.