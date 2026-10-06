Qué censo se utilizará en las elecciones del 29N y cómo afecta a los nuevos españoles por la 'Ley de Nietos'

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha hecho que surjan dudas sobre el censo electoral y qué ocurrirá con los nuevos españoles incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a través de la 'Ley de Nietos'.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que para cada elección se utiliza el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior al de la convocatoria. Tras el llamamiento a elecciones en octubre, el censo de referencia será el cerrado el pasado 1 de agosto.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas que aparezcan en ese censo puedan votar el 29N. Y ahí entra la decisión que tomó el Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos.

El Supremo suspendió parte de los nuevos votos después del cierre del censo

El censo quedó cerrado el 1 de agosto, pero fue el 8 de septiembre cuando el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la 'Ley de Nietos'.

La decisión afectaba a los nuevos inscritos a través de esta vía, con la excepción de quienes hubieran obtenido la nacionalidad acreditando que su antepasado había sufrido exilio.

Por tanto, hay una contradicción. El censo que se toma como referencia es el de agosto. Sin embargo, el Supremo tomó posteriormente una decisión que afectaría a ese censo. Eso deja en duda quiénes de los inscritos en él podrán finalmente votar.

El problema de revisar miles de expedientes

El Supremo puso en manos de los consulados la tarea de aportar la información necesaria para distinguir quiénes podían acreditar el exilio de sus antepasados y quiénes no.

Sin embargo, según la información de Onda Cero, el alto tribunal ya conoce que resulta materialmente imposible para los consulados revisar alrededor de 200.000 expedientes en los próximos meses.

El tribunal tendrá que pronunciarse sobre una petición de Iustitia Europa que reclama específicamente que se aclare el censo antes de las elecciones.

Ignacio Varela: "El censo será el que cerró el INE el 1 de agosto"

La cuestión también ha sido analizada por Ignacio Varela en 'Por fin', de Onda Cero, donde ha señalado que la convocatoria anticipada permite saber ya cuál será la fotografía del censo que se utilizará.

"En estas elecciones se va a utilizar el censo que cerró el Instituto Nacional de Estadística el 1 de agosto, punto y final", ha explicado.

Queda claro por tanto, que el censo de referencia es el del 1 de agosto. El Supremo debe aclarar qué personas afectadas por la suspensión cautelar conservarán efectivamente su derecho a votar el 29N.