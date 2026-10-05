Sánchez y Feijóo plantean las elecciones del 29N como un plebiscito entre el bien y el mal: claves de sus discursos

La disolución de las cortes plantea un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP. Y es que el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha ido acompañado de un discurso lleno de ataques a la oposición. El líder del Ejecutivo ha calificado al partido liderado por Feijóo como "la peor oposición de la historia de la democracia".

No muy lejos de ese discurso se ha situado Núñez-Feijóo. Apenas una hora más tarde de la intervención del presidente, el líder de la formación popular ha ofrecido una declaración a los medios donde ha celebrado la llegada de los comicios y ha señalado al Gobierno por los numerosos casos de corrupción.

De esta forma, ambos han mantenido una confrontación y un discurso basado en exponer a su rival político. La estrategia seguida por los dos líderes pretende hacer escoger a los ciudadanos a la hora de votar "entre el bien y el mal".

Sánchez señala el bloqueo del PP en las cortes

Además de anunciar la convocatoria, el presidente del Gobierno ha instado a la ciudadanía a votar con rigor y valentía en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, sus argumentos han ido dirigidos a la oposición, destacando el bloqueo institucional llevado a cabo desde el inicio de la legislatura.

"Una oposición que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país", ha subrayado Sánchez.

A pesar de ello, el líder socialista ha puesto en valor los grandes avances del Gobierno durante los últimos años, así como ha reconocido errores durante la legislatura.

Por ello, y con el objetivo de "hacer más", el presidente ha pedido a la ciudadanía su apoyo. "Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente, para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España", ha expresado.

"Una época de grandes peligros"

Grandes retos se asoman para España, y Pedro Sánchez lo ha dejado todo en manos de la ciudadanía. Serán ellos los que deban elegir, según ha explicado, que papel quieren que juegue España en una "época de grandes peligros", pero también de "grandes oportunidades".

Para ello, el presidente ha planteado a los ciudadanos el dilema entre elegir el avance o el retroceso. "Debéis elegir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental", ha detallado.

Por último, ha lanzado un ataque directo a la oposición, asegurando "querer derogar y recortar los derechos y las libertades" que se han conseguido en los últimos ocho años, y ha concluido mostrando su confianza en el resultado del 29N y la ambición de la población de estar "en el lado correcto de la historia".

Feijóo se 'ensaña' con Sánchez

Tras la intervención del presidente, el Partido Popular tenía programada una comparecencia con Alberto Núñez-Feijóo reaccionando al anuncio de Sánchez. En su discurso, el líder de la oposición ha basado sus palabras en todos los problemas que acusa el país desde la llegada del PSOE al poder.

Pensando ya en las elecciones, Feijóo ha cargado contra el presidente por los numerosos casos de corrupción, planteando una situación clara a todos los votantes: "Corrupción o decencia".

De esta forma, el líder del PP hace elegir a los ciudadanos si quieren continuar "cuatro años más de lo que estamos viviendo" o si quieren dar una oportunidad al cambio. Y es que la piedra angular del PP es la de sostener que esta elecciones no van de "PP contra PSOE", sino de "España contra Sánchez".

"Necesitamos un Gobierno que no sea una suma de debilidades y chantajes, sino una suma de fortalezas, convicciones y compromisos. Un Gobierno con autoridad para gobernar, libertad para decidir y palabra para cumplir. Un Gobierno para la mayoría", ha destacado.

Por su parte, Feijóo ha enumerado las numerosas preocupaciones de los españoles, entre ellos la vivienda, el coste de vida, la educación, la sanidad o la inmigración. Según ha explicado, no se trata de una falta de dinero, sino de una mala gestión.

La estrategia de Sánchez, según el líder del PP

Más allá del adelanto electoral, el líder popular ha hecho referencia a los motivos que hay detrás de los comicios. Tal y como ha explicado, la disolución de las cortes responde al "miedo" del partido por todo lo que queda por saber sobre la maraña de casos de corrupción abiertos y el miedo a la alternancia.

Dicho esto, Feijóo se ha mostrado firme y confiante en el resultado, afirmando estar preparado para "servir al país". "Sólo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles", ha concluido.

En definitiva, dos discursos distintos pero que siguen la misma idea. Confrontar y hacer elegir al ciudadano entre el bien y el mal, entre el avance y el retroceso y entre la prosperidad y la decadencia.

Feijóo celebra que "por fin" la palabra la tenga España y llama a decidir entre "corrupción y la decencia" | EFE/ Mariscal

Alsina señala el plebiscito

Preguntado por Rafa Latorre sobre el adelanto electoral, el también presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, ha hecho referencia a la forma en la que los principales partidos afrontan este escenario. Según ha señalado el presentador, los dos líderes políticos han presentado este adelanto electoral como un "plebiscito"

"Si Sánchez plantea las elecciones como un plebiscito, Feijóo también", ha explicado Alsina al tiempo que ha comentado que este plebiscito es, para Sánchez, "entre el bien y el mal".