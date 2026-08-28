Renfe pone a la venta más de 1,1 millones de plazas para la operación retorno de agosto

La operadora ferroviaria ha diseñado un amplio dispositivo de movilidad para hacer frente al regreso masivo de las vacaciones de verano, habilitando más de un 1.100.000 billetes entre este viernes y el lunes 31 de agosto. Este despliegue extraordinario engloba toda la red comercial e incluye los servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional.

Con el objetivo de cubrir el aumento generalizado de la demanda, Renfe cerrará la temporada estival el próximo 15 de septiembre con un balance total de 21.600.000 plazas ofertadas desde finales de junio.

Durante estos días clave del retorno, los principales flujos de viajeros se concentrarán en las llegadas a los grandes núcleos urbanos de Madrid y Barcelona, así como en los desplazamientos hacia Andalucía, la Comunidad Valenciana y el norte del país.

Refuerzos en alta velocidad y media distancia

La compañía destinará más de 426.000 plazas exclusivamente a los trenes de alta velocidad y larga distancia, incorporando además nuevas frecuencias a precios reducidos. Entre estas novedades destacan dos circulaciones adicionales por sentido del servicio Avlo entre Madrid y Málaga, que se mantendrán operativas los martes y miércoles hasta el 9 de septiembre para facilitar el tránsito hacia el sur peninsular.

Por su parte, la red de Media Distancia asumirá el grueso de los desplazamientos cortos con cerca de 747.000 plazas. Los servicios Avant contarán con unos 142.000 asientos, un incremento cercano al cinco por ciento respecto a la operación del año pasado. Las rutas con mayor presión de pasajeros en esta categoría serán la línea entre Madrid, Segovia y Valladolid, que roza las 26.000 plazas, junto con las concurridas conexiones que unen la capital de España con Toledo y Puertollano.

Viajes habilitados para mascotas de gran tamaño

Esta operación retorno será la primera gran movilización en la que los usuarios podrán beneficiarse de la reciente normativa que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en todos los trenes de la compañía. La medida, extendida a toda la red comercial y de servicio público a finales de julio tras el éxito del modelo piloto iniciado hace dos años, permite acceder al vagón desde cualquier parada intermedia del trayecto y no solo desde la estación de origen.

Para garantizar la comodidad del pasaje, los trenes admitirán un máximo de dos perros grandes ubicados en un coche específico, fácilmente identificable con el icono de una huella durante el proceso de compra online o presencial.

El viajero debe adquirir su billete junto con un complemento de 40 euros en los servicios de larga distancia o abonar la tarifa general en los trenes de media distancia, un trámite que bloquea automáticamente dos asientos contiguos y activa el envío de una guía de seguridad 24 horas antes de la salida.