La plantilla de Airbus mantiene la huelga indefinida y seguirá reclamando mejoras salariales y laborales

Los trabajadores de Airbus han decidido mantener la huelga indefinida que arrancó el pasado 25 de agosto. Tras la última propuesta de la empresa, la plantilla ha rechazado las condiciones, de tal forma que la huelga seguirá en pie y las negociaciones seguirán su curso.

Los empleados estaban convocados este lunes para tomar una decisión al respecto a partir de una votación que ha resultado desfavorable. Con un 81,2% de los votos, los trabajadores de Airbus han optado por no suspender temporalmente las movilizaciones, a la espera de la reunión de este martes entre la compañía y los sindicatos.

En total, Airbus cuenta con hasta 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. En el caso de Albacete y Cádiz, sus trabajadores no han votado este lunes, pero han afirmado que se adherirán al resultado de la mayoría.

Empresa y sindicatos se reúnen este martes

El pasado jueves, Airbus y los sindicatos mantuvieron una reunión que finalizó sin acuerdos. Es por ello que se ha fijado para este martes una nueva convocatoria de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque la empresa condicionó la continuidad de las negociaciones a una suspensión temporal de la movilización.

Los sindicatos convocantes del paro, UGT, CGT y ÚTIL, accedieron a consultar a los trabajadores la posible suspensión de las movilizaciones para dar el espacio a la negociación requerido por la empresa. Sin embargo, los empleados de la compañía han respaldado seguir adelante con la huelga.

Durante la reunión, la dirección de Airbus rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial.

Las demandas de la plantilla

Los trabajadores de Airbus han decidido mantener la huelga indefinida en busca de mejoras salariales y laborales. En concreto, los sindicatos reclaman una subida salarial única del 12% y una paga extraordinaria de 7.500 euros para recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años.

Además, para este año y el que viene, solicitan un incremento salarial del 1,5% más el IPC para mantener su capacidad de compra. Airbus rechazó la propuesta y propuso la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6% en un periodo de 5 años hasta 2030, según explicó en una carta enviada a los trabajadores.

La compañía, además, ofreció un incremento del 0,5% para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5% para las promociones y compensar el denominado "efecto abril" con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.

Las consecuencias de la huelga

Tal y como señala un documento generado por los trabajadores, la empresa se ahorra 2,4 millones de euros al día al no tener que pagar salarios ni cotizaciones de los huelguistas. Sin embargo, el retraso en las entregas de dos aviones supera todo el dinero que Airbus ahorra en salarios durante un mes entero de huelga.

Por ello, la multinacional advierte que se trata de una "situación crítica" para el negocio y los clientes. En este contexto, Airbus ha decidido congelar las contrataciones que tenía previstas, así como no descarta trasladar parte de la producción española a plantas de otros países para cumplir los plazos de entrega con sus clientes.