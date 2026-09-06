El Gobierno explica que las carpas del puerto de Ceuta son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes sean devueltos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos": "Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que se queden en Ceuta".

En una entrevista en TVE, el ministro ha explicado que "cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos y que, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones".

Así las cosas, ha explicado que las parcelas del puerto y las de la zona de La Reina fueron incluidas en un Real Decreto aprobado "por unanimidad" en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y miembros de su Gobierno. Aunque ha criticado que, durante las obras, el Consejo de Administración del Puerto envió informes técnicos contrarios a su ubicación.

Todos los gobiernos en situaciones similares han hecho lo mismo

"Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo", ha señalado.

Por eso, ha defendido que es una medida que han hecho "todos" los gobiernos españoles en situaciones similares y que los migrantes no pueden ser devueltos "de la noche a la mañana". "Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas", ha sentenciado.

No se pronuncia acerca de la lealtad del presidente de Ceuta

En otra entrevista en La Vanguardia, el ministro ha asegurado que el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha trabajado con el Ejecutivo en "lo fundamental", pero no se ha pronunciado sobre si ha sido leal: "Hay cuestiones que, cuando acabe todo, diremos". Así las cosas, sobre la postura del PP, ha recordado que votó en contra de la redistribución y reubicación de menores, así que "es falso que ayudaran a Ceuta, porque el propio Vivas pedía esa reubicación y su partido le dio la espalda".

Además, Torres ha defendido la colaboración con Marruecos y ha afirmado que "es evidente que, si no se hubiese colaborado desde el Gobierno de Marruecos, no habría regresado el 90% de esas personas en los días siguientes". Sobre si las autoridades marroquíes pudieron tener algo que ver en la entrada masiva de migrantes de julio, el ministro ha explicado que se está investigando qué ocurrió realmente, y "cuando se sepa, se comunicará".