La Inteligencia militar menciona la visita de Sánchez a Argelia los días previos al asalto en Ceuta: "Cierto nivel de descontento en el Majzén"

Entre los 40 informes desclasificados, uno de la Inteligencia militar (CIFAS) del 30 de julio, ya da multitud de detalles sobre la actuación de Marruecos durante el asalto. Si bien aseguran que "es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favorenciendo activamente la oleada migratoria", sí destacan que actuaron de forma "negligente y pasiva".

Otra de las conclusiones llamativas es que mencionan un posible "descontento" dentro del Majzén marroquí por la visita de Pedro Sánchez a Argelia diez días antes de la crisis migratoria de Ceuta. El documento, ahora desclasificado, recoge entre los factores que rodeaban la crisis el viaje que el presidente del Gobierno había realizado a Argelia el 20 de julio. "Aparentemente, esa visita no había tenido una recepción negativa en Marruecos", señala inicialmente el informe.

Sin embargo, en su apartado de valoración, la Inteligencia militar introduce un matiz significativo: "No se puede descartar que exista un cierto nivel de descontento en el Majzén relacionado con la visita del presidente del Gobierno a Argelia".

"Actitud negligente y pasiva" de las autoridades marroquíes

El CIFAS señalaba que los informes sobre su actuación resultaban "contradictorios". Mientras que en Melilla se informaba de una "actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad", en Ceuta apreciaba "pasividad ante la avalancha migratoria", permitiendo la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra.

El informe consideraba además "probable" que las fuerzas de seguridad marroquíes aumentaran su implicación a partir del 1 de agosto, una vez terminada la Fiesta del Trono.

La Inteligencia militar también apuntaba a que el incremento de los intentos de acceso coincidió con las celebraciones de la Fiesta del Trono de la corona marroquí en Castillejos, situada a nueve kilómetros de Ceuta, y Tetuán, a unos 40 kilómetros.

Según el documento, estas celebraciones habían provocado "un desplazamiento del dispositivo de seguridad de las FCS marroquíes a esas ciudades en detrimento de las proximidades de Ceuta". El éxito de los primeros intentos estaba provocando, además, "una oleada de publicaciones en redes sociales", en las que se organizaban grupos y se compartían consejos para alcanzar territorio español.

El informe recogía que la crisis se venía desarrollando desde el 25 de julio y cifraba en alrededor de 1.700 los migrantes que habían llegado por vía marítima desde Marruecos hasta ese momento. Solo entre las 08.00 horas del 29 de julio y las 08.00 del día 30 se habían registrado 1.100 intentos de entrada, unos 500 de ellos interceptados por las fuerzas marroquíes.

No descartaba que Marruecos tratara de aprovechar la crisis

El CIFAS advertía ya entonces de que el deterioro de la situación probablemente obligaría a activar a las Fuerzas Armadas "a muy corto plazo" y anticipaba posibles incidentes de seguridad pública en Ceuta.

Tras mencionar expresamente el posible malestar en el Majzén por el viaje de Sánchez a Argelia, la Inteligencia militar cerraba su valoración con otra advertencia: "Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos".