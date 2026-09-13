Antonelli se hace con la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ha ganado este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semiurbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid.

Antonelli, con 20 años, el líder más joven de la historia, reforzó su primer puesto en la general del certamen con su octava victoria en la F1, todas este curso; al ganar en la nueva pista de Madrid por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del inglés Lando Norris (McLaren), que, después de haber salido desde la pole, concluyó tercero.

Por detrás, fue un mal día para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que además tuvieron un rifirrafe con toque incluido que acabó en sanción para el madrileño, que terminó la carrera dentro del garaje en la vuelta 46. Y el asturiano acabó 17.º, el penúltimo de los que terminaron el domingo en pista.

Norris no salió demasiado bien y se tiró a su izquierda para defenderse de un agresivo Antonelli, que se fue largo en dos 'chicanes' cuando intentaba pasarle. Y en una de esas acciones, mientras que devolvía su posición al inglés, vio cómo Verstappen era pillo y lo pasaba por fuera para colocarse en segundo lugar con el neumático blando.

Hamilton se queda sin frenos y abandona

Mientras el vigente campeón sacaba casi dos segundos a su perseguidor en solo cuatro vueltas, Hamilton tocaba el muro con la trasera izquierda y pedía que el neerlandés le devolviera la posición por un incidente en la curva 1, y así tuvo que ser, con 'Mad Max' quinto, aunque no tardó ni una vuelta en adelantar de nuevo al inglés. Aunque las peores noticias estaban todavía por llegar para el siete veces campeón del mundo.

"No tengo frenos". Así fue la radio de Hamilton confirmando que su carrera había terminado, poniéndoselo fácil a Antonelli en la lucha por el título. En la salida, Oscar Piastri tuvo un choque y perdió parte de su alerón delantero, y Sainz adelantó a tres coches en un gran inicio en recta, pero se pasó en la primera frenada y también tocó a Yuki Tsunoda.

Sainz y Alonso

Esto no impidió que se pusiera 17.º, dejando atrás esos tres puestos de la sanción. Unos giros después, el madrileño, cuando era 15.º, volvió a ser protagonista por un rifirrafe en la 'chicane' de la cuarta y quinta curva con Fernando Alonso que acabó con el alerón delantero del asturiano tocado y en cabreo del bicampeón mundial: "Me ha llevado contra el muro". Y la acción fue sancionada con cinco segundos para Sainz, que una vez los cumplió, cayó a la última posición.

Norris seguía a un ritmo constante, pero apretando y metiendo décimas a Antonelli y Leclerc por detrás, pero un 'Virtual Safety Car' lo cambió todo. El italiano y los perseguidores que así lo quisieron pudieron entrar en 'boxes', pero cuando el actual campeón lo hizo, ya no había VSC y, además, fue una mala parada, por lo que perdió el liderato, en favor de un Leclerc que decidió no parar, y se fue a la quinta plaza.

Antonelli sentencia en las últimas vueltas

Desde Mercedes pidieron tranquilidad a Antonelli, que ya enfilaba al monegasco, tenía la vuelta rápida y veía muy cerca otra victoria, para cuidar los neumáticos en un circuito donde la degradación era muy alta —aunque los duros aguantaron bien— y porque el de Ferrari todavía tenía que parar. De hecho, George Russell, con medios, y Fernando Alonso, con blandos, eran los únicos que no iban con el compuesto más duro rozando el ecuador de la carrera.

La carrera siguió su curso sin apenas cambios, con una brecha de más de 20 segundos entre el cuarto y el quinto, que era un Liam Lawson que estaba completando un domingo sobresaliente con un Red Bull que no era el suyo, aguantando a un Russell con más ritmo en la sexta plaza. Pero un error del neozelandés le hizo perder la posición y empezar otra batalla con Piastri por detrás.

Al final, los cuatro primeros se apretaron, pero Leclerc hizo su parada en la vuelta 49 y cedió el liderato, como se intuía desde el 'Virtual Safety Car', a Antonelli, quien debía defenderse en las últimas vueltas de Verstappen y Norris. Pero no sufrió para certificar su octavo triunfo del año, el segundo consecutivo tras Monza, y dejar claro que su candidatura va en serio. De Madring al cielo.