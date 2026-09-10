Horario F1 GP de España en Madrid 2026: carrera, clasificación, cortes de tráfico y cómo llegar a Madring

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid se celebra este fin de semana, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, en el nuevo circuito semiurbano de Madring, situado en el entorno de Ifema Madrid y Valdebebas. La cita reunirá a unas 345.000 personas durante los tres días y provocará importantes restricciones de tráfico, además de refuerzos en Metro, Cercanías y autobuses.

La actividad de la Fórmula 1 comenzará el viernes con los dos primeros entrenamientos libres. El sábado llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, la clasificación, mientras que la carrera del GP de España comenzará el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.

Junto a la Fórmula 1, el programa del Gran Premio incluye también entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Horarios de la Fórmula 1 en Madrid: entrenamientos, clasificación y carrera

Estos son los horarios de la F1 en el GP de España de Madrid:

Viernes 11 de septiembre

13:30 - 14:30 horas: Entrenamientos Libres 1 de Fórmula 1

17:00 - 18:00 horas: Entrenamientos Libres 2 de Fórmula 1

Sábado 12 de septiembre

12:30 - 13:30 horas: Entrenamientos Libres 3 de Fórmula 1

16:00 - 17:00 horas: Clasificación de Fórmula 1

Domingo 13 de septiembre

13:00 - 13:30 horas: Desfile de pilotos

15:00 - 17:00 horas: Carrera del GP de España de Fórmula 1

Por tanto, la clasificación de Fórmula 1 en Madring será el sábado a las 16:00 horas, mientras que la carrera comenzará el domingo a las 15:00 horas.

Horarios completos del GP de España: Fórmula 2 y Fórmula 3

La programación comenzará desde primera hora del viernes con las categorías de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Viernes 11 de septiembre

09:55 - 10:40: Entrenamiento de Fórmula 3

11:05 - 11:50: Entrenamiento de Fórmula 2

13:30 - 14:30: Entrenamientos Libres 1 de Fórmula 1

15:00 - 15:30: Clasificación de Fórmula 2

17:00 - 18:00: Entrenamientos Libres 2 de Fórmula 1

18:25 - 19:15: Clasificación de Fórmula 3

Sábado 12 de septiembre

11:05 - 11:50: Carrera Sprint de Fórmula 3

12:30 - 13:30: Entrenamientos Libres 3 de Fórmula 1

14:15 - 15:05: Carrera Sprint de Fórmula 2

16:00 - 17:00: Clasificación de Fórmula 1

18:00 - 18:50: Carrera principal de Fórmula 3

Domingo 13 de septiembre

09:45 - 10:35: Carrera de Fórmula 3

11:25 - 12:30: Carrera de Fórmula 2

13:00 - 13:30: Desfile de pilotos de Fórmula 1

15:00 - 17:00: Carrera de Fórmula 1

Cortes de tráfico y restricciones por la Fórmula 1 en Madrid

El Gran Premio provocará restricciones de tráfico desde el viernes en el entorno de Madring, especialmente en las zonas de Ifema, Valdebebas, Corralejos, Barajas y Hortaleza.

El plan de movilidad establece dos grandes coronas. En la corona exterior habrá puntos de regulación y vigilancia que permitirán realizar desvíos, cambios de sentido o aplicar medidas adicionales si se producen problemas de congestión o por motivos de seguridad.

Estos controles estarán situados en puntos como la avenida de Logroño, M-11, M-12, Glorieta de Aníbal González, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Manuel Fraga Iribarne, avenida de Francisco Javier Sáenz de Oiza, Bet Figueras, R-2 y M-40.

En principio, en esta corona exterior no habrá restricciones concretas para el tráfico general, siempre que sea compatible con el dispositivo de seguridad.

Más importantes serán las limitaciones en la corona interior, situada junto al circuito. Será un espacio de tráfico restringido y acceso controlado al que el público general no podrá entrar en vehículo privado sin acreditación.

Su perímetro comprende, entre otras vías, Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, avenida de Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, M-40 y avenida del Consejo de Europa.

Restricciones para los vecinos de Las Cárcavas y el entorno de Ifema

También se han establecido tres zonas especiales de protección. En Las Cárcavas, el acceso estará limitado principalmente a residentes acreditados, transporte público, servicios esenciales y de emergencias, asistencia domiciliaria y proveedores imprescindibles.

Los taxis y VTC podrán acceder cuando transporten a personas que acrediten que viven en la zona. Otra zona de protección estará destinada a garantizar la actividad de oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios del entorno de Ifema Madrid.

Finalmente, en la zona de protección terciaria de la M-40 no habrá restricciones de acceso, pero estará prohibido estacionar durante los días del Gran Premio, ya que el espacio se utilizará para autocares.

Cómo llegar a Madring en Metro y Cercanías

La organización espera que aproximadamente el 80% de los asistentes llegue en transporte público. Para ello se reforzarán Metro, Cercanías y los autobuses de la EMT.

Es importante comprobar previamente por qué acceso debe entrar cada espectador. Madring está dividido en zona norte y zona sur, cada una con sus propios accesos y rutas, y no existe conexión peatonal entre ambas.

Para la zona sur, situada en Ifema Madrid, la principal alternativa es la estación de Feria de Madrid de la Línea 8 de Metro. También llegan al entorno las líneas de EMT 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.

La zona norte de Valdebebas está conectada mediante la C-1 de Cercanías, con la estación de Valdebebas. Se puede llegar desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios realizando el correspondiente enlace con Chamartín.

También dispone de conexiones mediante autobús y la estación de San Lorenzo de la Línea 4 de Metro se encuentra a unos 15 minutos a pie de Las Cárcavas.

Refuerzos de Metro y Cercanías por el GP de España

Metro de Madrid reforzará hasta un 250% el servicio de las líneas 4, 5 y 8 en los momentos de mayor demanda.

La Línea 8, principal conexión con Ifema y el aeropuerto, aumentará su capacidad hasta un 50% y utilizará trenes de seis coches, con capacidad para transportar aproximadamente 21.000 viajeros por hora.

Renfe también reforzará Cercanías a través de Valdebebas. El viernes se prevé alcanzar los 10.000 pasajeros por hora en los momentos de mayor demanda, con frecuencias de entre cinco y siete minutos.

El sábado y el domingo habrá trenes cada cinco minutos entre las 08:00 y las 11:00 horas y entre las 15:30 y las 19:30 horas, con capacidad para atender a unas 15.000 personas por hora.

Lanzaderas gratuitas para llegar al circuito de Fórmula 1

La EMT habilitará además cinco servicios especiales gratuitos, con hasta 49 autobuses durante los tres días y frecuencias de entre cuatro y siete minutos.

Las lanzaderas conectarán el circuito con puntos estratégicos como Plaza de Castilla, Avenida de América, Canillejas y el estadio Metropolitano:

MR1: Metropolitano/Feria de Madrid (Madring Sur)-Valdebebas (Madring Norte)

MR2: Canillejas-Feria de Madrid (Madring Sur)

MR3: Feria de Madrid (Madring Sur)-Valdebebas (Madring Norte)

MR4: Plaza de Castilla-Valdebebas (Madring Norte)

MR5: Feria de Madrid (Madring Sur)-Avenida de América

¿Se puede ir en coche al GP de España en Madrid?

Aunque se recomienda utilizar el transporte público, el plan de movilidad contempla 11.854 plazas de aparcamiento distribuidas entre Ifema y otros puntos del entorno, como el parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

De ellas, 4.320 estarán destinadas al público general y 150 a personas con movilidad reducida. También habrá 1.000 plazas para motocicletas y 270 para autocares.

En cualquier caso, quienes acudan al GP de España de Fórmula 1 en Madring deberán comprobar previamente cuál es su puerta de acceso y si corresponde a la zona norte o sur. El público general no podrá acceder en vehículo privado sin acreditación a la corona interior situada alrededor del circuito.