Manuel González, líder de Moto2: "Lo único que puedo hacer para subir a MotoGP es darlo todo por mi parte"

Pocos entienden que Manuel González, líder de Moto2 no tenga hueco para MotoGP la próxima temporada. Ya el año pasado estuvo con opciones, pero finalmente no pudo subir a la máxima categoría. Este año va líder y es el principal candidato al título, pero de nuevo, tendrá que esperar para dar el salto.

- ¿Piensa que el balance de la primera parte de la temporada es positivo?

Hemos hecho una primera parte de la temporada muy buena, casi perfecta ya que no existe la perfección en ningún lado, pero estamos muy contentos por los resultados conseguidos hasta el momento.

- ¿Mejor que la del año pasado?

Creo que la experiencia acumulada te hace afrontar mejor las situaciones y estar más tranquilos durante el fin de semana. Con el método de trabajo que tenemos ahora te hace ser más pacientes ya que no hace falta ser primero siempre, que lo más importante es entender que cuando las cosas a veces no van tan bien, hay que conseguir el mejor resultado posible ya que el campeonato es muy largo.

- Por decirlo de alguna manera, está utilizando más la calculadora que el año pasado.

Es importante saber dónde están los límites y no pretender superarlo queriendo ir primero siempre. Lo importante es ser primero al final de carrera y no en los primeros libres, hay que tenerlo claro.

- Prueba de lo que dice es que hasta la fecha solo ha conseguido una pole

Las poles son importante, pero para mí es más importante tener la moto lo mejor a punto posible para el domingo. Nosotros por ejemplo trabajamos mucho con las ruedas usadas, pensando más en la carrera y otros ponen en más ocasiones goma nueva pensando en salir lo más adelante posible. Los puntos son el domingo y priorizo estar preparado para las vueltas finales de carrera.

- ¿Piensa como yo que esta temporada con el nivel más alto de Moto2 de los últimos años?

En el tiempo que llevo compitiendo en esta categoría creo que es el que hay más pilotos con opciones a los puestos del podio. Todos los equipos están trabajando muy bien y desde la entrada de Pirelli ha permitido que los pilotos puedan marcar un poco las diferencias y las carreras sean más emocionantes.

- Con tanta igualdad, tener una ventaja de 42,5 puntos habla de lo bien que están haciendo las cosas. Esa ventaja podía ser mayor si no llega a ser por el error en Silverstone

Pasé primero a falta de una vuelta y yo creía que la carrera había terminado. Fue una pena, pero al menos pienso que dentro de mí gané esa carrera, aunque los números digan lo contrario. Me consuela que estaba luchando por la victoria y que a pesar del error, mantenemos una ventaja importante sobre el segundo clasificado, teniendo en cuenta que falta mucho campeonato. Perdimos 9 puntos con el rival más cercano y dentro de lo malo, no lo fue tanto.

- Hablando con otros pilotos confirmaron que en Silverstone no se veía bien las vueltas que quedaban y se tenían que fiar de los paneles de los equipos.

Se juntan varios aspectos en ese circuito. Lo primero es que la recta es muy corta y apenas te da tiempo en mirar la pizarra. Además, la meta está muy cerca y no tenemos información sobre el número de vueltas que quedan. También si hubiera pasado segundo en esa vuelta me habría dado cuenta de que la carrera no había terminado. Podemos dar las explicaciones que sea, pero lo importante es mirar adelante y centrarnos en la carrera del domingo en Motorland.

- ¿La experiencia acumulada le servirá para gestionar mejor la segunda parte de la temporada?

Estoy seguro que irá mucho mejor. Contamos con más experiencia y de momento hemos sabido gestionar mejor las dificultades. Todavía quedan tres carreras en Europa y luego llegará la gira asiática, donde todo puede pasar por las condiciones meteorológicas. Debemos estar tranquilos, sabiendo que vamos a estar en la lucha por el podio siempre y creo que estamos en condiciones de ser más regulares que otros pilotos.

- ¿Le gusta Motorland?

Es un circuito que me gusta, aunque nunca se me ha dado especialmente bien ya que soy más de curvas rápidas enlazadas. El año pasado en los

entrenamientos cronometrados sufrí una caída, por lo que salí en puestos muy retrasados y eso me condicionó la carrera. Creo que este fin de semana las cosas van a ir mejor ya que han traído neumáticos más blandos, cosa que me gusta.

- ¿Cómo es posible que el líder de Moto2 no tenga opción de subir a MotoGP?

Esta pregunta hay que hacerla a los equipos de MotoGP. Yo al final salgo a pista y trato de demostrar de que soy un piloto capacitado, líder de Moto2 en estos momentos y poco más puedo decir. Mi trabajo es gas y poco más puedo decir.

- ¿Es un inconveniente ser español para subir a MotoGP?

Es un tema que se lleva hablando tiempo. Lo que está claro es que no es una ventaja ahora mismo, pero por mi parte, lo único que puedo utilizar son los resultados y si otros usan el argumento del país, poco más puedo decir.

- ¿Le motiva en el 2027 seguir en Moto2?

Al final, ser Campeón del Mundo es algo muy grande y siempre estarás en los libros de la historia. Lo que puedo asegurar es que ahora mismo no puedo estar en mejor lugar, estoy muy contento con el equipo y ahora mismo mi prioridad es la lucha por el título de Moto2. Al año que viene ya se verá.