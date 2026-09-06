Toni Bou es eterno

La mejor forma de hacer historia, es repetirla. Y Toni Bou lo ha hecho una y otra vez, hasta proclamarse Campeón del Mundo de trial por 40ª ocasión. Los Países Bajos han sido testigos de la nueva hazaña del piloto del equipo Repsol Honda HRC, que en la sexta cita del campeonato del Mundo de TrialGP 2026 se ha asegurado matemáticamente una nueva corona.

Es la vigésima en el mundial al aire libre, cuadragésima de su incomparable palmarés, conseguida precisamente el año en el que cumplirá 40 años de edad (el próximo 17 de octubre).

Esta ha sido una de las temporadas más dominadoras de Toni Bou, mostrando una vez más un nivel absolutamente inalcanzable para sus rivales. El año arrancó con la consecución del 39º título, el vigésimo en la modalidad bajo techo, y siguió con un dominio aplastante desde el inicio del campeonato al aire libre.

El piloto de Piera llegaba a la cita holandesa con un total de 9 victorias (dos en Japón, dos en Andorra, dos en Italia, dos en Gran Bretaña y una en el único día de competición en Francia), certificando una nueva temporada perfecta con un pleno de victorias. Con el resultado de este fin de semana en Zelhem –Países Bajos–, Toni Bou vuelve a cerrar un curso magistral y se proclama nuevamente Campeón del Mundo, logrando veinte títulos en TrialGP y cuarenta en su palmarés –sumando la modalidad de X-Trial–.

Desde su debut, el mundo ha sido testigo de su talento, superación y trabajo. Todo ello le ha llevado a convertirse en un referente mundial, no solamente por sus números, sino por lo que significan y cómo los ha conseguido. Desde que se unió a las filas del Repsol Honda, en el año 2007, las cifras hablan por sí solas: 20 títulos indoor y 20 títulos outdoor.

Además, es un número redondo, ya que el próximo mes de octubre habrá conseguido 40 campeonatos en sus 40 años de vida. El círculo perfecto para una historia de leyenda que continúa.