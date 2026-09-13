CRISIS MIGRATORIA

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Después de que varios grupos de migrantes volvieran a los asentamientos de El Tarajal, donde varias chabolas resultaron afectadas por un incendio, ahora los inmigrantes están siendo trasladados a unas carpas situadas al lado de la prisión Los Rosales.

EFE

Madrid |

Instalaciones de migrantes en la playa Benítez en Ceuta
Instalaciones de migrantes en la playa Benítez en Ceuta | EFE/ Reduan

La Policía Nacional está procediendo al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona.

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