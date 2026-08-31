Los hijos del matrimonio irlandés muerto en un jacuzzi convivieron más de 12 horas con los cadáveres sin saberlo

Un matrimonio irlandés disfrutaba de sus vacaciones en una urbanización del municipio de Cullera, en Valencia, España, cuando se quedaron atrapados en el jacuzzi de su vivienda sin lograr sobrevivir. Sus dos hijos menores de edad que les acompañaban no descubrieron los cuerpos hasta la tarde del martes, doce horas después del trágico suceso, cuando comenzaron a buscar a sus progenitores.

El matrimonio, formado por Patrick Joseph Tobin, de 48 años, y Thomasina Tobin, de 51, se encontraba de vacaciones junto a sus dos hijos en una vivienda de la urbanización Cap Blanc, en Cullera. Según las primeras informaciones, fueron los propios menores, de 14 y 15 años, quienes encontraron los cuerpos sin vida en la zona del jacuzzi.

Una tragedia que permaneció oculta durante horas

La investigación ha permitido reconstruir parte de las horas previas al hallazgo. Los menores permanecieron en la vivienda durante horas sin conocer lo que había sucedido, hasta que finalmente localizaron a sus padres y alertaron a un vecino, que fue quien dio el aviso a los servicios de emergencia.

El levantamiento de los cadáveres se produjo alrededor de las 23:30 horas, varias horas después de que los menores los encontraran. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se hicieron cargo inicialmente de los hermanos, que recibieron asistencia tras el impacto de lo ocurrido. Posteriormente, varios familiares se desplazaron desde Irlanda para hacerse cargo de ellos.

Las investigaciones descartan que las muertes fuesen violentas

Las pesquisas han ido descartando la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta. Según informó Las Provincias, las primeras autopsias y la investigación apuntan a una posible sucesión de accidentes relacionada con el funcionamiento del jacuzzi.

Por su parte, Levante-EMV ha informado de que la principal hipótesis apunta a un atrapamiento por succión en el sistema de absorción del spa. Este mecanismo podría haber dejado atrapado a uno de los miembros de la pareja mientras el otro intentaba ayudarle.

La investigación todavía debe determinar con exactitud cómo se produjeron las muertes. Los análisis toxicológicos solicitados por el Instituto de Medicina Legal de Valencia serán determinantes para descartar otras posibles causas.

Los menores permanecen bajo custodia de otros familiares

La familia había alquilado el chalet para pasar sus vacaciones en la localidad valenciana. El suceso ocurrió en la urbanización Cap Blanc, una zona residencial situada en las proximidades del monte Faro.

El caso conmocionó a los vecinos y especialmente a la comunidad de origen de la mujer, en Irlanda. Mientras continúa la investigación, los dos menores permanecen bajo el cuidado de sus familiares.