"Antes venían obligados, ahora lo piden ellos": los consejos de una psicóloga en Onda Cero para afrontar la vuelta al cole

Con la vuelta al cole cada vez más cerca, muchos jóvenes se enfrentan de nuevo a las rutinas, a las clases y a las relaciones con profesores y compañeros. Una etapa que, como han comentado en Onda Cero, puede generar nervios o dificultades que, para resolverlas, los padres tienen un papel fundamental. Por ello, la psicóloga Silvia Álava ha pasado por los micrófonos de JELO en Verano para ofrecer las claves sobre cómo acompañar a nuestros hijos durante el proceso de adaptación al nuevo curso.
La experta destaca especialmente la importancia de escuchar a los menores cuando expresan que necesitan ayuda y, sobre todo, no invalidar sus emociones. Silvia señala que una de las cosas más importantes es que los padres acompañen a los hijos y les ayuden a desarrollar herramientas para afrontar lo que les preocupa, entre ellos preparar con antelación el regreso a la rutina y, en el caso de que lo necesiten, ayudarles a buscar ayuda profesional. Sobre esto último, la terapeuta afirma que "antes venían agarrados por las orejas y obligados pero, ahora, son muchos los que piden ir a terapia", en concreto, para aprender técnicas y mejorar.
Recomendaciones para afrontar la vuelta al cole
La psicóloga Silvia Álava da en JELO en Verano unas recomendaciones claras para acompañar a los hijos durante la vuelta al cole y que así, se les haga menos duro el regreso.
- Ir adaptando poco a poco a los pequeños a la rutina. La semana de antes intentar, de manera progresiva, acostarse más temprano y adelantar 15 minutos la hora de ir a dormir.
- Recuperar también los horarios de las comidas para que cuando llegue el inicio de clases, sean lo más parecidos a la rutina que lleve nuestro hijo.
- Escuchar. Saber cómo se sienten y prestarles atención en aquello que les preocupa sobre la vuelta al colegio.
- Validar las emociones. Esto no significa darles la razón, sino entender sus miedos, frustraciones o preocupaciones. Sobre esto, también es importante ayudarles a buscar el origen de sus preocupaciones con respecto a la vuelta al cole y, si fuese necesario, poner soluciones (comentarlo con el colegio si tienen algún problema más allá de los estudios, clases particulares si se les 'atraganta' alguna asignatura...)
- Acudir al psicólogo cuando nuestro hijo manifieste que necesita ayuda, ya que, en este caso, la psicóloga avisa que no hay que esperar unos diagnósticos para decidir que hay que asistir a terapia. Todo ello, como dice Silvia, para aprender a manejar situaciones y desarrollar estrategias.