"Antes venían obligados, ahora lo piden ellos": los consejos de una psicóloga en Onda Cero para afrontar la vuelta al cole

Con la vuelta al cole cada vez más cerca, muchos jóvenes se enfrentan de nuevo a las rutinas, a las clases y a las relaciones con profesores y compañeros. Una etapa que, como han comentado en Onda Cero, puede generar nervios o dificultades que, para resolverlas, los padres tienen un papel fundamental. Por ello, la psicóloga Silvia Álava ha pasado por los micrófonos de JELO en Verano para ofrecer las claves sobre cómo acompañar a nuestros hijos durante el proceso de adaptación al nuevo curso.

La experta destaca especialmente la importancia de escuchar a los menores cuando expresan que necesitan ayuda y, sobre todo, no invalidar sus emociones. Silvia señala que una de las cosas más importantes es que los padres acompañen a los hijos y les ayuden a desarrollar herramientas para afrontar lo que les preocupa, entre ellos preparar con antelación el regreso a la rutina y, en el caso de que lo necesiten, ayudarles a buscar ayuda profesional. Sobre esto último, la terapeuta afirma que "antes venían agarrados por las orejas y obligados pero, ahora, son muchos los que piden ir a terapia", en concreto, para aprender técnicas y mejorar.

Recomendaciones para afrontar la vuelta al cole

La psicóloga Silvia Álava da en JELO en Verano unas recomendaciones claras para acompañar a los hijos durante la vuelta al cole y que así, se les haga menos duro el regreso.