El mar se retira hasta siete metros en Cartagena: esta es la explicación del extraño fenómeno

La bajada repentina del nivel del mar ha sorprendido este viernes, 28 de agosto, por la mañana a vecinos y visitantes de varios puntos de la costa de Cartagena, especialmente en La Manga del Mar Menor. El fenómeno ha generado inquietud entre la población, aunque las autoridades han descartado que exista riesgo para la ciudadanía.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia comenzó a recibir llamadas sobre las 10:00 horas para alertar de la situación. Tras analizar lo ocurrido y consultar con el Instituto Geográfico Nacional, Emergencias ha señalado que no existe ningún aviso de terremoto en el mar ni riesgo de tsunami.

Las autoridades descartan riesgo para la población

El 112 ha atribuido la retirada del agua a causas naturales y ha indicado que no es necesario activar los planes de Protección Civil. Emergencias mantiene, no obstante, el seguimiento de la evolución del fenómeno.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que los cambios bruscos de presión atmosférica relacionados con las borrascas cercanas pueden provocar variaciones importantes en el nivel del mar.

Medidas preventivas en las playas

Ante la situación, el Ayuntamiento de Cartagena decidió inicialmente izar la bandera roja en las playas mediterráneas del municipio, incluidas las de La Manga, Cabo de Palos, La Azohía y El Portús, lo que suponía la prohibición del baño. Poco después, la bandera pasó a ser amarilla, por lo que el baño quedó permitido, aunque con precaución, debido a la posible aparición de corrientes y al regreso del agua hacia la costa.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, señaló que la decisión se había tomado con carácter preventivo. Según indicó, los técnicos municipales habían relacionado inicialmente la situación con el régimen de mareas.

Por otro lado, Protección Civil ha recomendado mantenerse alejado de la línea de costa y de los paseos marítimos ante la posibilidad de que el retorno del agua provoque una subida del nivel del mar que pueda alcanzar zonas urbanas. Mientras, el Ayuntamiento mantiene el seguimiento de la situación junto a Protección Civil de la Comunidad Autónoma y ha indicado que comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales y de su página web.

Un fenómeno relacionado con la presión atmosférica

Lo ocurrido en Cartagena, al igual que el fenómeno observado hace unos días en otros puntos del litoral valenciano, podría estar relacionado con los llamados meteotsunamis.

Este tipo de episodios se produce por ondas gravitatorias atmosféricas que generan movimientos verticales y provocan variaciones en la presión atmosférica al nivel del mar. En determinadas circunstancias, estas variaciones pueden ocasionar cambios llamativos en la altura del agua, con características similares a las de los tsunamis, aunque su origen sea diferente.