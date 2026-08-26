Dos menores encuentran los cadáveres de sus padres, un matrimonio irlandés, en su casa de Cullera

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad en una vivienda de la urbanización Cap Blanc, en Cullera (Valencia). Los fallecidos, un hombre de 50 años y una mujer de 45, fueron localizados junto al jacuzzi del inmueble.

El hallazgo se produjo cuando los dos menores, de 14 y 16 años, descubrieron los cuerpos de sus padres y pidieron ayuda. Según fuentes consultadas por EFE, los menores avisaron al propietario de la vivienda, que posteriormente dio la voz de alarma a los servicios de emergencia.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de las muertes

El caso ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia, que trata ahora de esclarecer qué ocurrió en el interior de la vivienda.

Aunque todavía no se ha determinado la causa exacta de las muertes, los investigadores han encontrado algunos indicios que apuntan a que podría haber ocurrido algo más que un accidente. Por ello, los especialistas de Homicidios y de Policía Judicial se han desplazado hasta el domicilio para realizar una inspección exhaustiva.

Los cadáveres fueron encontrados desnudos y presentaban lesiones aparentemente punzantes, según fuentes citadas por varios medios. No obstante, la investigación se encuentra en una fase inicial y no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que las muertes fueran accidentales.

Los agentes también han tomado muestras del jacuzzi para analizarlas. El agua se encontraba turbia cuando llegaron los investigadores, aunque por el momento no se ha informado de que este elemento esté relacionado directamente con las muertes.

Los menores, atendidos por los servicios sociales

Los dos hijos de la pareja, que, según publica Las Provincias, tienen necesidades especiales, se encontraban muy afectados tras descubrir los cadáveres. Además, según las informaciones publicadas, no hablan español.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera se desplazaron hasta la urbanización para prestarles asistencia. Una trabajadora social y una psicóloga municipales se hicieron cargo de los menores mientras se intenta localizar a familiares de las víctimas en Irlanda.

La presencia de numerosos agentes de la Guardia Civil y especialistas en criminalística provocó una gran conmoción entre los vecinos de la urbanización Cap Blanc, una zona residencial situada en la ladera del Faro de Cullera.

Un caso todavía por esclarecer

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir las últimas horas de vida del matrimonio y determinar si ambos fallecieron como consecuencia de un accidente mientras utilizaban el jacuzzi o si, por el contrario, fueron víctimas de una agresión.

La Guardia Civil ha comenzado a tomar declaración a personas del entorno y a vecinos de la zona, además de recopilar pruebas en la vivienda. Será la investigación, junto con los resultados de las autopsias y de los análisis forenses, la que permita determinar las causas de las muertes.

Por el momento, no hay una causa oficial de la muerte ni se ha informado de detenciones en relación con el caso. La investigación continúa abierta.