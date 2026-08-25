El misterio de los dos amigos encontrados muertos en León: así fueron sus últimos minutos de vida

Este domingo se han hallado los cuerpos de dos hombres de 57 y 59 años, respectivamente, fallecidos en Veguellina del Órbico, un pueblo de León. Según las primeras investigaciones de la policía y los testimonios de los vecinos de la localidad, se conoce que los dos hombres eran amigos y se encontraban frente a la vivienda de uno de ellos. La aparición de ambos cuerpos sin vida habría generado numerosas incógnitas, que se han esclarecido gracias a la investigación y a los resultados de la autopsia, que han permitido aclarar qué fue lo ocurrido.

El aviso llegó durante la madrugada del domingo, cuando los vecinos alertaron de la presencia de dos personas inconscientes en la vía pública. La Guardia Civil contactó con el servicio de emergencias 112 alrededor de las 6:44 horas para informar de la situación. Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil, un equipo médico de Ribera de Órbigo y una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos hombres.

Las primeras investigaciones descartan signos de violencia

Los cadáveres se encontraban junto a la puerta de la vivienda de uno de ellos, en la calle Santa Teresa de Veguellina de Órbigo. La localidad pertenece al municipio de Villarejo de Órbigo, donde ambos hombres eran vecinos.

Según las conclusiones de la investigación, uno de los hombres, de 57 años, murió después de sufrir un episodio de atragantamiento y, posteriormente, su amigo, de 59 años, trató de auxiliarlo, pero durante el intento sufrió una insuficiencia cardiaca y también falleció.

Además, las investigaciones apuntan a que el segundo hombre padecía una patología previa y las autopsias han descartado que existiesen signos de violencia en ninguno de los cuerpos, por lo que, de momento, no se ha encontrado ninguna circunstancia criminal detrás de las muertes.

Otro cuerpo encontrado en la localidad el día anterior

El caso había generado todavía más dudas después de que, un día antes, una mujer fuera encontrada muerta en su domicilio de Villarejo de Órbigo. En un primer instante, la proximidad entre los sucesos hizo que surgieran especulaciones sobre una posible conexión. Sin embargo, las autopsias preliminares han descartado cualquier relación entre los tres fallecimientos. En el caso de la mujer, las primeras informaciones apuntaban a la ingesta de medicamentos, alcohol y drogas.

La Subdelegación del Gobierno en León también ha aclarado que no existe una investigación policial relacionada con una supuesta partida de droga adulterada. De esta forma, las autoridades descartan que los tres sucesos formen parte de un mismo episodio.

La investigación continúa a la espera de los resultados definitivos de las pruebas y análisis, aunque las conclusiones preliminares ya han permitido esclarecer cómo se produjeron las muertes de los dos amigos.