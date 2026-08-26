Muere Tim Curry, actor de 'IT', 'Solo en casa 2' y 'The Rocky Horror Picture Show'

El actor Tim Curry, ha muerto con 80 años. TMZ informa que el británico llevaba más de una década padeciendo graves problemas de salud y falleció en su domicilio de Los Ángeles.

El actor apareció en películas emblemáticas como 'Solo en casa 2', 'Annie', 'IT', 'Scary Movie 2' o 'The Rocky Horror Picture Show'. Además, recibió tres nominaciones a los premios Tony y una a los Emmy a lo largo de sus cinco décadas en la industria.

Por el momento, las causas del fallecimiento no se han dado a conocer.

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