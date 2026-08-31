SOCIEDAD

El increíble despiste de una familia: dejan a su hijo de 10 años en una gasolinera y se dan cuenta 140 kilómetros después

Un niño de 10 años se quedó solo en una gasolinera de Cáceres después de que su familia siguiera el viaje sin darse cuenta de que no había vuelto al coche. La Guardia Civil logró localizar el vehículo, que ya había recorrido 140 kilómetros.

Paula Gómez Villagra

Madrid |

Olvidan un niño en una gasolinera de Cáceres y se dan cuenta 140 kilómetros después / Guardia Civil / Europa Press
Olvidan un niño en una gasolinera de Cáceres y se dan cuenta 140 kilómetros después | Guardia Civil / Europa Press

Una familia iba de viaje, cuando pararon en una gasolinera y siguieron su camino sin darse cuenta de que uno de sus hijos, de 10 años, se había quedado en tierra. Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 20:30 horas en una estación de servicio situada en la A-66, a la altura de Aldea del Cano (Cáceres). El menor viajaba junto a su padre, un amigo de este y su hermano de siete años cuando todos hicieron una parada durante el trayecto.

El niño se bajó del vehículo, pero no volvió a subir cuando sus acompañantes emprendieron de nuevo la marcha. Ninguno de ellos se percató de que el menor se había quedado atrás hasta que la Guardia Civil les dio el aviso.

La Guardia Civil activó un dispositivo policial para localizar el vehículo

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil comenzó las gestiones para localizar al vehículo. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio permitieron comprobar que el menor se había bajado del coche y que no había regresado al mismo.

Los agentes también averiguaron que el vehículo circulaba en dirección norte por la A-66, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda. Finalmente, cerca de las 23:00 horas, localizaron el turismo a la altura de Hervás, a más de 140 kilómetros de la gasolinera.

El menor quedó bajo el cuidado de los agentes

Mientras se localizaba a sus familiares, el niño permaneció acompañado y bajo la atención de agentes de la Guardia Civil. Una vez localizado el vehículo, sus familiares emprendieron el viaje de regreso para recogerlo.

El menor pudo finalmente reunirse con ellos, poniendo fin a un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

La Guardia Civil ha aprovechado el suceso para recordar la importancia de comprobar que todos los ocupantes han vuelto al vehículo antes de reanudar la marcha, especialmente cuando se viaja con menores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid