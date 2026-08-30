El futuro femenino de las Coronas europeas: las cinco princesas que heredarán el trono en los próximos años

Europa está viviendo un momento poco habitual en sus monarquías. Varias princesas están destinadas a convertirse en reinas en las próximas décadas y, con la llegada de Ingrid Alexandra de Noruega a este grupo tras el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años y el ascenso de Haakon al trono, vuelve a ponerse el foco sobre una generación de mujeres que en unos años podría asumir la Corona de sus respectivos países.

Ingrid Alexandra de Noruega

Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa a ocupar el primer puesto en la línea de sucesión al trono noruego tras la llegada de su padre, Haakon, a la Corona. La princesa, hija de Haakon y Mette-Marit, lleva tiempo preparándose para su futuro papel institucional.

Victoria de Suecia

La princesa heredera Victoria de Suecia, de 49 años, es la hija primogénita del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia. Está destinada al trono sueco y se convertirá en la primera mujer que reine el país desde 1720.

La heredera sueca ha ido consolidando durante años su presencia pública y sus responsabilidades dentro de la institución. Está casada con el príncipe Daniel, con quien tiene dos hijos, la princesa Estelle y el príncipe Óscar.

Elisabeth de Bélgica

En Bélgica, la sucesión está en manos de la princesa Elisabeth, duquesa de Brabante. Es la hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde y, por tanto, la futura reina del trono belga.

Su preparación académica ha estado compuesta también por parte de formación internacional. Elisabeth estudió en la Universidad de Harvard, donde cursó un máster de Políticas Públicas en la Escuela Kennedy de Harvard, siguiendo en cierta manera el camino de su padre, que también completó su formación en el extranjero.

Además, sigue su agenda institucional y acompaña a sus padres a compromisos oficiales y participa en actos en representación de la familia real.

Amalia de los Países Bajos

La princesa Amalia, de 22 años, es la heredera de los Países Bajos. Como hija mayor del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima, ocupa el primer puesto en la línea de sucesión y lleva años con su preparación para asumir algún día el trono.

Amalia es la hermana mayor de las princesas Alexia y Ariane y, además de su formación universitaria, tiene un gran interés por los caballos y la equitación. Por otro lado, ha empezado a asumir responsabilidades públicas por su cuenta, apareciendo en actos oficiales en solitario.

Leonor de España

La princesa Leonor, de 20 años, es la hija mayor del Felipe VI y Letizia y ha ido adquiriendo un mayor protagonismo mientras que continúa con su formación para convertirse en la futura reina de España.

Leonor estudió el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales y, después, comenzó una formación vinculada a las Fuerzas Armadas, que ha completado tras un periodo de tres años. Su agenda institucional también ha crecido y su preparación ha ido enfocada en ofrecerle las herramientas necesarias para desempeñar las funciones relacionadas con la Corona.