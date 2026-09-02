Dos mujeres mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras cuando intentaban embarcar

Dos mujeres de 71 y 43 años han fallecido esta pasada noche al caer el vehículo en el que viajaban al mar en el Puerto de Algeciras. Además, dos hombres que también se encontraban en el interior del vehículo han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, por lo que han tenido que ser evacuados al hospital.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido a las 00:30 horas. Los servicios de emergencias recibieron un aviso en el que se informaba de que un coche había caído al mar con cuatro ocupantes dentro cuando intentaba embarcar en un buque en el puerto fronterizo marítimo con destino a Tánger.

Tras pasar el control de Policía Nacional, el personal de servicio de embarques les indicó el lugar donde tenían que esperar antes de realizar la subida al barco. Sin embargo, el coche continuó la marcha directo a la rampa del cantil del atraque numero 1 del muelle Galera y cayó al mar.

La policía ya investiga los hechos

Según apuntan las primeras hipótesis, un despiste del conductor sería la causa del suceso. Los dos hombres, de edades similares a las de las mujeres fallecidas, consiguieron salir del vehículo y fueron trasladados al hospital, mientras que las dos mujeres quedaron atrapadas en el interior del vehículo y fueron rescatadas sin vida por los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado miembros de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, GEAS de Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Nacional, consorcio de Bomberos y Policía Portuaria para intervenir en el lugar del accidente.