Una mujer ceutí, detenida tras matar presuntamente a un marroquí en Poblado Regulares

La Policía Nacional ha detenido este jueves a una mujer residente en la barriada de Poblado Regulares, en Ceuta, tras la muerte de un joven de nacionalidad marroquí en el interior de una vivienda. Los hechos están siendo investigados y la mujer estaría presuntamente relacionada con el fallecimiento.

Según las primeras informaciones, el joven habría muerto como consecuencia de una herida de arma blanca en el interior del domicilio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales después de tener conocimiento de lo ocurrido.

La mujer fue detenida por agentes de la Policía Nacional durante la mañana de este jueves y permanece a disposición de los investigadores mientras se trata de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte.

La investigación trata de esclarecer lo ocurrido

Por el momento, no han trascendido públicamente todos los detalles sobre la relación entre la víctima y la detenida ni sobre qué sucedió en el interior de la vivienda antes de producirse la agresión.

La investigación policial deberá determinar cómo se produjo exactamente la herida que acabó provocando la muerte del joven y las circunstancias que rodearon el suceso. La detenida permanece bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine su situación procesal.

Los hechos han tenido lugar en Poblado Regulares, una barriada situada en el distrito 5 de Ceuta. La zona ha sido escenario en los últimos años de distintas actuaciones policiales, aunque el suceso de este jueves está siendo investigado de manera independiente.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer el caso.