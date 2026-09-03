Hallan los restos de un bebé de 18 meses en Tarragona tras detener a sus padres como presuntos homicidas

Los restos de un bebé de 18 meses han sido hallados este jueves en un domicilio de Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos en Valencia por su presunto homicidio, según informa la agencia Europa Press.

El cuerpo ha sido localizado por los Mossos d'Esquadra, encargados de inspeccionar el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que ya han sido trasladados a una protectora.

Detenidos como principales sospechosos

Los padres fueron detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición del bebé. La magistrada de guardia de incidencias ordenó este miércoles que la pareja detenida fuera finalmente conducida para su puesta a disposición en los próximos días ante el juez encargado del caso, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta.

Este juzgado fue el que emitió en su momento la orden de búsqueda y detención contra ambos sospechosos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La pareja fue puesta en la tarde del miércoles a disposición judicial tras ser detenida en la Estación del Norte de València, aunque la jueza acordó su traslado a Amposta, donde se investigan los hechos.

El abuelo paterno denunció su desaparición

La pareja vivía en Santa Bàrbara con sus cuatro hijos desde el año 2019 y estaba aparentemente integrada en la vida cotidiana del pueblo. El bebé desaparecido fue el primero que nació en el municipio en 2025.

El abuelo presentó una denuncia por la desaparición del bebé y los Mossos d'Esquadra buscaron pruebas sobre su paradero en la casa donde residía la familia, precintada desde el pasado viernes por la aparición de 28 perros en malas condiciones y otros muertos.