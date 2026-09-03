Sánchez niega que haya una violación de la integridad territorial y afirma que "no hay evidencias" de que Marruecos diseñara la entrada masiva de migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para esclarecer y dar explicaciones sobre la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Una crisis migratoria que, lejos de concluir en los días posteriores, se ha extendido hasta septiembre, causando estragos en la ciudad autónoma.

Según ha explicado el líder socialista, el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio. Un contexto que, por tanto, trata de eximir responsabilidades sobre el Gobierno.

Además, una vez se produjo la entrada de más de 70.000 migrantes, Sánchez ha aplaudido la actuación de los agentes de seguridad, que decidieron priorizar la vida humana frente a la seguridad de la nación. "Nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. O bien garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera, o defender la vida humana, y eligieron defender lo segundo. Como presidente del Gobierno de España y como ciudadano español, afirmo que hicieron lo correcto porque respondieron con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias de otros países", ha subrayado.

Sánchez exculpa a Marruecos y le agradece su colaboración

En los últimos días, todas las miradas han estado puestas sobre Marruecos por su posible implicación en la crisis migratoria. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha expuesto en la Cámara Baja no solo que el país norteafricano no participó en la entrada masiva, sino que también ha agradecido su "colaboración" para recuperar la normalidad en la frontera. "Nadie ha aportado pruebas sólidas que concluyan que Marruecos planificó o ejecutó la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta", ha expuesto.

La prioridad del Gobierno era "reforzar las fronteras" y "retornar con rapidez a quienes no tenían de derecho a permanecer" en España, y Marruecos participó activamente en ello. Tal y como ha destacado el presidente, el retorno "hubiera sido imposible" sin la "coordinación estrecha con las autoridades marroquíes".

Y es que, según Sánchez, en menos de 24 horas habían regresado 50.000 personas, y 72 horas después, alrededor de 63.000, es decir, más del 90%, lo habían hecho. No obstante, el presidente del Gobierno ha avisado que el Ejecutivo actuará "con total contundencia" si se llegase a confirmar que Marruecos está implicado.

Además, el líder del Ejecutivo ha aprovechado su intervención para eliminar responsabilidades a Israel y Rusia, que en los últimos días habían sido señaladas como posibles responsables indirectos de la crisis migratoria.

Ningún informe anticipó lo que podía ocurrir

Por otro lado, Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio. Según ha explicado, el Gobierno ha analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex remitieron, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública.

Tal y como ha subrayado, ninguno de los informes de los días previos "iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario", tratando así de desmentir los "bulos" y el "ruido" de los últimos días. "Puedo asegurarles que ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario, y que ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo", ha afirmado.

Asimismo, ha admitido que los medios disponibles "se vieron desbordados ante la magnitud de la situación" y que hay que reforzarlos.