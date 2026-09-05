Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser "sumiso" con el régimen de Marruecos y exige la comparecencia de la directora del CNI

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deje que la directora del CNI comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para hablar sobre la crisis migratoria de Ceuta y le ha advertido de que, si lo sigue impidiendo, "es igual que Pedro Sánchez".

En un acto en Getafe, donde ha acompañado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la apertura del curso político, el jefe de la oposición ha calificado de "sumiso" al Gobierno por su posición con respecto a Marruecos y ha exigido que "nos cuenten la verdad y no impidan que España sepa la verdad de lo que ha pasado en Ceuta".

"Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí: deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez", ha declarado Feijóo.

Críticas al Ejecutivo por su trato con Marruecos

A su juicio, el Gobierno es "hostil" con "los invadidos y dócil con los invasores", es "duro con los miles de españoles que nos manifestamos en las calles" el pasado miércoles en apoyo a Ceuta y "blando con las mafias de la inmigración ilegal", es "distante con el Rey" de España y "reverencial con el de Marruecos" y "sumiso contra quienes revientan nuestras fronteras".

"Ceuta es España", ha sentenciado Feijóo, al tiempo que ha indicado que no hay que elegir entre "tener buenas relaciones con el país vecino y mantener nuestra dignidad" y no hay que "pedir permiso para controlar las fronteras".

Junqueras no gobierna, no es nadie

El líder del PP también se ha pronunciado sobre el modelo de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno con el único apoyo de Cataluña y Canarias. Lo ha llamado "modelo Junqueras" y, según sus palabras, solo busca la "supervivencia" de Pedro Sánchez en el poder.

Para Feijóo, el modelo tiene que financiar la educación o la sanidad y no "la presión de los territorios" o tener "seis o siete votos más" en el Congreso. "Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia", ha sostenido, al tiempo que lo ha calificado de "falta de respeto, empezando por los catalanes" porque Junqueras "no gobierna y no es nadie a efectos de financiación autonómica".