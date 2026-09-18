El presidente del Puerto de Ceuta asegura que se ha enterado del traslado de migrantes por la tele: "Nadie me ha avisado"

El presidente del Puerto de Ceuta asegura que nadie del Gobierno les ha avisado de que este viernes a primera hora se iba a producir el traslado de cientos de migrantes desde las playas hasta el campamento ubicado en el propio puerta. "Tengo una sensación de desolación total", ha dicho Juan Manuel Doncel en Antena 3, canal donde ha conocido la noticia: "No me han avisado, ni telefónicamente ni nada".

"Esta mañana me entero de la noticia desagradablemente a través de Antena 3, a mí no me han trasladado, con tanta delegación del Gobierno, con tanto mando único, con tanto Puertos del Estado, nadie me ha trasladado lo que iba a suceder en el día de hoy", ha comentado, visiblemente molesto. También ha señalado que el suceso está haciendo "mucho daño a la ciudad y al Puerto": "No nos dirán que no lo hemos advertido".

Doncel afirma que la situación que atraviesa la ciudad autónoma 50 días después de la entrada masiva es de total "desamparo", "sin rumbo ni metas por parte del Gobierno". "Le marcan un horizonte fijo y claro, que es proceder a la devolución, su principal obligación, pero seguimos inmersos en este bucle donde la tónica es que parece que hay que trocear y derivar responsabilidad a otros que no la tenemos", sostiene Doncel.

Los problemas del lugar del campamento: "No quiero pensar en un sabotaje"

Además, el presidente del Puerto considera que esto solo pone de manifiesto la "descoordinación en todo aquello que se ejecuta por el Gobierno" y apunta a los problemas que puede acarrear la ubicación del campamento: "Llevamos a cabo una obra al lado de la instalación tremendamente crítica, como es una instalación con 40.500 toneladas y combustible, ubicamos un campamento al lado de las tuberías soterradas que suministran combustible para operaciones de avituallamiento, a menos de 50 metros del tanque que suministra la central diésel".

En este sentido, dice que no quiere pensar en un "sabotaje" que haga que la ciudad autónoma se quede "sin luz", ni elevar al nivel 3 por el "bloqueo" en el Puerto de Ceuta: "No hemos pensado en esto, en que la ciudad se pueda quedar aislada".

Por último, Doncel ha asegurado que el Puerto es "esencial" y esto "hace mucho daño". "Esto es una barbaridad, lo que se está haciendo. No hay convenios sujetos con el Puerto, y no tenemos el plan de seguridad y medidas específicas", zanja.