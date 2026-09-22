Sánchez señala por primera vez a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta: "Su control de la frontera falló"

Hasta el momento, Pedro Sánchez se había mostrado públicamente muy escéptico a culpar a Marruecos de la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Y es que desde el Ejecutivo han defendido en todo momento la 'inocencia' del país norteafricano, así como su continúa cooperación con España para poner fin a la crisis.

Sin embargo, el líder socialista ha señalado por primera vez las responsabilidades de Marruecos. Lo ha hecho en una entrevista en CNN con motivo de su participación en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se ha referido a la situación que está viviendo Ceuta en estos momentos.

Según ha explicado este martes, "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta, lo que ha supuesto que España pida respuestas y medidas al país marroquí.

El Ejecutivo pide respuestas

En la entrevista que ha tenido lugar en Nueva York, el presidente del Gobierno ha asegurado haber pedido respuestas a Marruecos tras los hechos del pasado mes de julio. "Hemos pedido respuestas y acciones a Marruecos porque es evidente que su control de la frontera falló", ha afirmado Sánchez.

No obstante, Sánchez ha aprovechado el reproche para también mostrar su defensa a Marruecos, apuntando a la necesidad de ambos países de "cooperar" y mantener buenas relaciones. Por su parte, el líder socialista ha confirmado la necesidad de España de devolver a la mayoría de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma.

Sánchez niega cualquier responsabilidad

Otra de las cuestiones tratadas en la entrevista ha tenido que ver con los documentos desclasificados que recogen comunicaciones previas a la entrada masiva. Sánchez ha rechazado que esos documentos demuestren que su Gobierno conociera de antemano la magnitud de lo que iba a suceder.

"No, en realidad esos documentos demuestran que no había una evidencia clara de que algo así iba a suceder", ha sostenido.El presidente ha vuelto a aclarar que lo sucedido continúa bajo investigación.

Aún así, Pedro Sánchez ha asegurado que devolverá a todos lo migrantes, pero que lo hará con "dignidad" como ejemplo de "la gran democracia y el gran país que es España", y porque los migrantes "son personas".

Las críticas a algunos socios europeos

El líder del Ejecutivo también ha aprovechado para mostrar su disconformidad con la postura de algunos de los socios europeos. Y es que diversos países no mostraron solidaridad con España tras la crisis migratoria mientras su Gobierno, apunta, sí lo hizo en crisis pasadas como la de Lampedusa o ante el cuestionamiento de la soberanía de Groenlandia por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"Desafortunadamente, sufrimos la insolidaridad de muchos de estos gobiernos durante la crisis", ha lamentado.