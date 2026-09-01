Semana decisiva en el caso Daniel Sancho: cuándo podría regresar a España, qué pasa si le mantienen la cadena perpetua...

Empieza la cuenta atrás para conocer el destino de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de asesinar al cirujano Edwin Arrieta, hecho por el que fue condenado a cadena perpetua en agosto de 2024 y por el que permanece en prisión desde entonces en Tailandia. La condena todavía no es firme porque las defensas de ambos han presentado recursos.

La defensa de Sancho recurrió este dictamen de la justicia tailandesa y pidió rebajar la condena a homicidio accidental. La resolución del recurso, tal y como ha explicado Ángel Moya en Por fin, se conocerá en los próximos días. Y es que el periodista ha explicado las novedades que se han producido en este tiempo.

En menos de una semana se va a conocer, por un lado, la sentencia del recurso interpuesto por los abogados de Daniel Sancho, que piden que se repita el juicio porque ha habido una "vulneración de derechos fundamentales" y, por otro, la sentencia del recurso interpuesto por los abogados de la familia de Arrieta, que han pedido pena de muerte.

La defensa de Sancho asegura que fue engañado

Los abogados del cocinero español aseguran que fue "engañado" para que confesara. Cabe recordar que solo en una confesión -en la primera- Daniel Sancho habló de asesinato; en el resto dijo que había sido un crimen tras una pelea, un homicidio accidental.

¿Qué ocurre? Según ha explicado Moya, la defensa de Daniel Sancho asegura que la policía le engañó, ya que le dijeron que firmara un documento contando esta versión y así sería deportado a España -algo que nunca pasó-. También denuncian que esa versión quedó acreditada sin abogados presentes y que los policías no sabían español.

Por eso, piden que sea condenado por homicidio imprudente o que se repita el juicio. Además, la autopsia nunca ha desvelado cómo murió Edwin Arrieta. Sí se sabe que hubo golpes, pero no hay rastro de puñaladas, y no se sabe si esos golpes fueron la causa de la muerte, debido a que el cuerpo apareció desmembrado.

En este sentido, el objetivo de la defensa del español es que la pena sea rebajada y pueda volver cuanto antes a España y terminar de cumplir la sentencia aquí. Sin embargo, Moya cree que es "bastante difícil", porque los argumentos son los mismos que emplearon anteriormente y por los que le tiraron en el juicio.

No quiero volver a España como un asesino

¿Qué va a pasar cuando en una semana se sepa la sentencia del recurso? Si le dicen que no y continúa condenado a cadena perpetua, el entorno de Sancho le ha confirmado a Moya que no quiere regresar a España "como un asesino". Esto significa que él mantiene que fue un homicidio sin querer y que descuartizó el cadáver para luego ocultarlo, pero que no fue un asesinato premeditado.

Cabe recordar que las cámaras le grabaron comprando unos cuchillos y demás utensilios, pero sostiene que los compró porque los necesitaba para su trabajo -era cocinero-. Por eso, si le tiran abajo el recurso, volverá a recurrir otra vez, porque no quiere volver y ser visto como un asesino.

¿Puede, entonces, Daniel Sancho seguir más tiempo en Tailandia, mientras la condena no sea firme? "Efectivamente", ha asegurado Moya, porque hasta que no lo sea no puede regresar a España para cumplir lo que le quede. ¿Cuándo podría regresar? A partir de los ocho años, si es condenado a cadena perpetua, aunque si se la rebajan, podría ser antes.