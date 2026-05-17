Elecciones de andalucía

El PP se dispara en Adamuz y duplica al PSOE en las elecciones de Andalucía

El PP sube 6 puntos porcentulaes respecto a los comicios de 2022.

Juanma Moreno se queda a dos escaños de la mayoría y también necesitará a Vox, mientras que el PSOE obtiene su peor resultado histórico

Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Andalucía

ondacero.es

Madrid |

Juanma Moreno durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz
Juanma Moreno durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz | Europa Press

Adamuz ha dado un vuelco en estas elecciones andaluzas. Con el 80,18% escrutado, el PP arrasa en la localidad cordobesa con un 53,8% de los votos, ampliando todavía más la ventaja que ya tenía en 2022, cuando logró el 47,46%.

El PSOE, en cambio, sufre una fuerte caída en un municipio históricamente sensible al voto socialista. La candidatura de María Jesús Montero pasa del 31,49% obtenido hace cuatro años al 25,3% actual, perdiendo más de seis puntos porcentuales.

Vox cae del 9,7% al 6,64% y pierde la tercera posición, que pasa ahora a Por Andalucía, que sube hasta el 7,12%.

Adelante Andalucía también mejora sus resultados y pasa del 2,22% de 2022 al 4,14% actual, mientras SALF irrumpe con un 1,38% de los votos. La participación también sube notablemente y supera el 72%, varios puntos por encima de los anteriores comicios.

Un municipio marcado por la tragedia

Adamuz quedó marcado el pasado 18 de enero por el accidente ferroviario más grave en España desde Angrois. La colisión entre dos trenes de alta velocidad dejó 46 fallecidos y centenares de herido.

Durante la campaña electoral, el accidente tuvo protagonismo en diversos momentos. El alcalde socialista de Adamuz acusó a Juanma Moreno de utilizar electoralmente la tragedia, mientras que las asociaciones de víctimas reclamaron respeto y denunciaron la politización del suceso.

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