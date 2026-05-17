¿Puedo llevar el carnet de conducir para votar en las elecciones de Andalucía?

En España, las elecciones se celebran en domingo con el objetivo de fomentar la participación ciudadana. Al tratarse de un día no laborable para la mayoría de la población, se eliminan barreras relacionadas con el trabajo, los estudios o los desplazamientos, lo que permite que más personas puedan acudir a las urnas con tranquilidad. Asimismo, votar en domingo refuerza el carácter cívico y colectivo del sufragio, integrándolo en la vida social del país, y facilita la organización logística de los comicios, como la apertura de los colegios electorales o la presencia de miembros de mesa y apoderados. En definitiva, la elección del domingo busca garantizar la máxima accesibilidad, igualdad de oportunidades y una participación democrática plena.

A pesar de ser un día elegido para que sea cómodo, puede suceder que olvides la documentación necesaria para ejercer nuestro derecho al voto. Si te encuentras en la situación de llegar al colegio electoral y darte cuenta de que no tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero si tienes el carnet de conducir no debes preocuparte, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el documento original y no una fotocopia. De la misma manera, el pasaporte también es una alternativa válida para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto.

En resumen, estos son los documentos que puedes aportar para poder votar:

DNI

Pasaporte.

Carnet de conducir (en el que aparezca la fotografía)

Tarjeta de residencia.

Además, no importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original. Las fotocopias no son válidas y si la presentas, los componentes de la mesa electoral podrán negarse a aceptar tu voto.

¿Cómo saber dónde tengo que votar si no tengo la tarjeta censal?

La mayor parte de la gente tendrá claro dónde votar, gracias a la tarjeta censal, puesto que en ella se especifica el colegio electoral al que acudir y la mesa electoral correspondiente. Pero si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal o si te ha llegado, pero no la encuentras: hay otras maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones de este domingo.

Existen dos opciones válidas: