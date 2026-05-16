Los candidatos de Andalucía aprovechan la jornada de reflexión para descansar y estar con la familia

La jornada de reflexión de las elecciones andaluzas ha transcurrido dentro de la más absoluta normalidad, con los candidatos disfrutando del descanso y de la jornada antes de la frenética y decisiva jornada que tienen por delante este 17 de mayo. Descansar, desconectar y pasar el día con la familia han sido las opciones elegidas.

El candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pasado la jornada con sus amigos en la Playa-Balneairo Nuestra Señora del Carmen, también conocida como Baños del Carmen, y por la tarde va a pasar las horas con su familia, tal y como han confirmado fuentes de su equipo.

El objetivo de Moreno es reeditar la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones de 2022, la primera de la historia del PP en Andalucía, para seguir gobernando en solitario y no depender de Vox, como ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

María Jesús Montero, con su familia

Por su parte, la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, comentó en una entrevista en Canal Sur que iba a pasar la jornada de reflexión con su familia, a la que tiene "un poco descuidada" en estos días de campaña, "sobre todo a mi madre que ya es mayor" y con la que pasará el día para estar "un rato tranquila". "Luego descansaré y, si puedo, estaré con mis amigos", añadió.

A María Jesús Montero las encuestas le dan, como máximo, 30 escaños, que son los que logró el anterior candidato, Juan Espadas, aunque los peores resultados le dejan con 26 escaños, que sería el peor resultado en la historia del PSOE.

Vídeo cedido por el PSOE Andaluz

Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía

En cuanto al candidato de Vox, Manuel Gavira, ha aprovechado el día para estar con la familia y pasear por la playa, según fuentes de su equipo. Según los sondeos, Vox ascenderá tímidamente en Andalucía, consiguiendo entre 14 y 17 escaños, es decir, los mismos que tiene ahora o tres más.

El candidato de Vox, Manuel Gavira | Imagen cedida por Vox

A la izquierda del PSOE, Antonio Maíllo, el candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), va a pasar el día en el barrio sevillano de San Julián y va a realizar algunas compras, según fuentes del partido. Las encuestas les dan los mismos escaños que ahora (cinco) o dos más.

Antonio Maíllo en una pescadería de su barrio | Imagen cedida por Por Andalucía

Por último, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, pasará el día en Jerez de la Frontera (Cádiz). Según su equipo, por la mañana va a "recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes en los que ha recorrido más de 5.300 kilómetros por toda Andalucía", mientras que por la tarde se acercará a la feria con sus amigos. Los sondeos le auguran buenos resultados, pudiendo conseguir hasta seis escaños, el triple de los actuales.

Vídeo cedido por Adelante Andalucía