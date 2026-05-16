La guía completa de las elecciones en Andalucía 2026: tipos de voto, mesas, horarios de los colegios…

Este domingo, 17 de mayo, se celebran las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma de Andalucía. El actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, decidió adelantar un mes los comicios según diferentes motivos:

Llegar al verano con un nuevo Gobierno ya constituido: Moreno explicó que quería evitar que Andalucía entrara en el verano con negociaciones abiertas o un gobierno en funciones.

Facilitar la participación electoral: el actual presidente de la Junta defendió que el 17 de mayo era una “fecha idónea” para favorecer la participación y evitar coincidencias problemáticas del calendario de junio.

Aunque pueden existir otros motivos añadidos, como los condicionantes del calendario internacional y religioso (la visita del Papa León XIV a España prevista para junio de 2026, lo que podría interferir con la campaña y la atención mediática) o el propio interés del Partido Popular en aprovechar un momento en el que las encuestas le son muy favorables.

Según el Instituto Nacional de Estadística, este domingo son 6.812.861 electores los que están llamados a las urnas y tienen derecho a voto en las elecciones a la Junta de Andalucía. Un total de 368.853 personas podrán participar por primera vez en las elecciones autonómicas de la comunidad, después de haber cumplido la mayoría de edad. Esto representa aproximadamente el 5,4 % del electorado total de Andalucía.

A continuación, facilitamos algunos datos para tener en cuenta el día de la votación.

Horario de votación

Los colegios electorales abrirán sus puertas a los votantes a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00 (hora peninsular). Si a las 20:00 h hay personas dentro del colegio electoral a la espera de poder votar, tendrán todo el derecho a votar y se les permitirá realizar la votación antes de cerrar de manera definitiva el colegio electoral. Recordar que no se permitirá el acceso a los colegios electorales a partir de las 20:00.

Lugar de votación y mesas electorales

Si estás inscrito en el censo electoral, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio oficial una tarjeta censal con tus datos. La tarjeta censal indica la dirección del colegio electoral correspondiente, así como también la sección y la mesa. Si por distintas razones, no recibes la tarjeta censal, puedes consultar la dirección del colegio electoral donde tienes que votar y la mesa, en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

La designación de los miembros de la mesa electoral se realiza por sorteo público y se notifica a los ciudadanos que deben componer. Las mesas electorales están compuestas por el presidente y los vocales. Si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, recuerda que tienes derecho a un permiso especial en el trabajo para poder cumplir con tus funciones como miembro de la mesa.

Si trabajas el mismo 17 de mayo, recuerda que tienes derecho a tener un día de permiso retribuido, es decir, el día completo libre y pagado. Además de tener derecho a la reducción de 5 horas en tu jornada laboral al día siguiente. Y también hay que tener en cuenta que todos los miembros de la mesa electoral tienen derecho a acogerse a esta reducción de 5 horas en la jornada laboral al día siguiente de las votaciones.

Formas de votar

En estas elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía, podrán votar 6.812.861 electores. De este total de ciudadanos que pueden votar en estas elecciones, 6,51 millones residen en Andalucía y 302.000 en el extranjero. Por tanto, en estas elecciones encontramos tres tipos de votos: el voto presencial, el voto por correo y el voto de residentes en el extranjero.

Voto presencial : se podrá realizar en los colegios electorales el 17 de mayo del 2026. Para poder votar con tranquilidad, es recomendable consultar la mesa electoral en la que tienes que votar, antes del día de las elecciones. Además de acudir con tiempo al colegio electoral y llevar contigo el documento de identidad con fotografía.

: se podrá realizar en los colegios electorales el 17 de mayo del 2026. Para poder votar con tranquilidad, es recomendable consultar la mesa electoral en la que tienes que votar, antes del día de las elecciones. Además de acudir con tiempo al colegio electoral y llevar contigo el documento de identidad con fotografía. Voto por correo : el plazo de solicitud para pedir el voto por correo finalizó el 8 de mayo . Si has solicitado el voto por correo, la Oficina del Censo Electoral te enviará la documentación a la dirección indicada en la solicitud. Los votantes por correo, tendrán que entregar sus votos en una oficina postal antes del día 13 de may o. Recordar que si te han aceptado el voto por correo, no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral.

: el plazo de solicitud para pedir el voto por correo . Si has solicitado el voto por correo, la Oficina del Censo Electoral te enviará la documentación a la dirección indicada en la solicitud. Los votantes por correo, tendrán que entregar sus votos en una oficina postal o. Recordar que si te han aceptado el voto por correo, no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral. Voto de residentes en el extranjero: los ciudadanos españoles residentes en el extranjero de manera habitual y que estén inscritos en el censo de electores ausentes (CERA), recibirán de manera automática la documentación necesaria para poder votar sin tener que solicitarla. Podrán votar por correo postal certificado o depositar el voto en la urna del consulado. Si tu residencia habitual está en Andalucía, pero estarás fuera de España el día de las elecciones y quieres votar este 17 de marzo en las elecciones autonómicas, tienes que estar reconocido como elector residente temporal ausente (ERTA). Para proceder a votar en esta condición, tienes que inscribirte como no residente en el consulado del país donde te encuentres y posteriormente solicitar el voto desde el extranjero. Podrás enviar el voto por correo postal certificado como máximo hasta el 13 de mayo del 2026.

Tipos de votos

Durante las elecciones es esencial tener conocimientos de la validez de los votos y también es importante saber diferenciar entre voto nulo y voto en blanco, que en algunas ocasiones se pueden confundir. Un voto es válido, cuando se marca de manera clara y correcta la papeleta de una candidatura. De esta manera:

El voto en blanco es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones.

El voto nulo, no computa. Suelen ser papeletas mal cumplimentadas o extraviadas, así como papeletas donde están marcados varios candidatos.

Una vez cerrada la mesa electoral, se empieza el recuento de votos. En el recuento de votos están presentes los miembros de la mesa, interventores y apoderados.

Consejos para el día electoral

Para poder votar con tranquilidad en las elecciones autonómicas de Andalucía, te damos algunas recomendaciones básicas pero esenciales: