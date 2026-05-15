Juanma Moreno llama a los indecisos para dar "estabilidad" y Sánchez arropa a Montero ante los pronósticos: "Es la mejor candidata"

El presidente de Andalucía y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas de este domingo, Juanma Moreno, ha llamado a los andaluces a concentrar el voto y sumar sus fuerzas en torno a la mayoría de "estabilidad" que representa su partido, y ha advertido de que no es suficiente con ganar las elecciones: "Necesitamos matrícula de honor".

Durante un acto electoral celebrado en Granada antes de cerrar esta noche la campaña en Málaga, Moreno ha dicho que aunque las encuestas los den como preferidos, es necesario alcanzar una "mayoría suficiente de seguridad" para poder tener un gobierno en julio y no estar "al albur del capricho de una sola persona que ni es andaluza ni vive en Andalucía".

"Hemos llegado al sobresaliente, pero necesitamos matrícula de honor", ha resumido antes de enumerar lo que podría ocurrir sin esa mayoría suficiente que, dice, necesita Andalucía para que pueda seguir trazando su camino esta comunidad, antes "indolente y poco orgullosa", a la que ahora "miran en serio" y que se ha situado en el "podio" de indicadores económicos junto a Madrid o Cataluña.

"Hoy Andalucía no mira a otras comunidades, son otras las que nos miran preguntándonos cómo habéis conseguido gobernar sin bronca", ha afirmado Moreno, que dice haberlo logrado a través de "la vía andaluza, que no es la de la discordia, sino la de la concordia".

Llamamiento a los indecisos

Moreno ha llamado a los indecisos a que depositen su confianza en un proyecto político "que no es artificial ni un experimento": "Sabéis que vamos a reaccionar bien, que vamos a estar ahí, y que si llega una pandemia o accidente grave o un tren de tormentas vamos a ser los primeros en llegar y los últimos en irnos, y que vamos a estar con las víctimas y a dar soluciones".

Y eso, ha dicho, es por "la fortaleza que te da una mayoría suficiente", la que ha reclamado este domingo para Andalucía: "Podemos haber acertado y habernos equivocado, podemos haber llegado más lejos en unas cosas y no tanto en otras, pero de lo que nadie puede dudar es de que somos un gobierno honesto y trabajador que antepone los intereses de Andalucía a cualquier otro", ha defendido.

Moreno ha sostenido que Andalucía necesita además un "gobierno fuerte" para "plantarle cara" al de Pedro Sánchez, que a partir del 18 de mayo, una vez pasadas las elecciones andaluzas, "empezará con las cesiones al separatismo catalán".

Entre sus próximos proyectos ha defendido la creación de una Consejería de Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial, un ámbito que encabezará Granada, para la que también ha anunciado todo el apoyo inversor de la Junta en su carrera por la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

Sánchez arropa a Montero y pide "coherencia"

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes "coherencia" a los andaluces que quieran un gobierno de izquierdas en la comunidad y voten a la candidata socialista, María Jesús Montero, para evitar que el PP se mantenga en el poder y Vox "entre en San Telmo". Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto de cierre de campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla, donde ha arropado a Montero, y ha pedido una gran movilización este domingo de los votantes socialistas.

Así, ha dicho que está "convencido" de que muchos andaluces votarán en las próximas generales al PSOE, "tal como lo hicieron en 2023" y ha pedido que ese voto también vaya ahora a la candidatura de Montero. Sánchez se ha mostrado seguro además de que Montero ganará las elecciones y podrá ayudar al desarrollo de la región en los próximos años al frente del Ejecutivo andaluz: "Será un honor recibirte en el Palacio de la Moncloa como la próxima presidenta de la Junta", ha dicho.

Ha pedido a los andaluces que no permitan que les den "gato por liebre" y tengan claro que "Ayuso, Moreno, Mazón, Azcón y Guardiola" son "lo mismo" y que la derecha "tiene muchas caras, pero una única cruz: recortes, privatización y desigualdad".

"En toda elección se responde a disyuntivas, a dilemas: Recortes o derechos, privatizaciones o sanidad pública, avance o retroceso, PP y Vox o PSOE y Montero", ha planteado al tiempo que ha pedido el voto para la socialista porque a su juicio Andalucía tiene "un freno", PP y Vox, y una "única solución", el Partido Socialista de nuevo en el poder.

Además, ha ironizado con el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya compartido acto de cierre de campaña con el candidato popular, Juanma Moreno, sino que ambos hayan pedido el voto para su formación desde dos ciudades andaluzas diferentes. "El que no es presidente porque no quiere no participa en el cierre de campaña de Moreno porque no le invitan", ha espetado.

Montero, la "mejor candidata"

El líder del PSOE ha elogiado a la exministra, la "mejor candidata" a la Junta posible, por quien -ha asegurado- no solo siente "debilidad" sino una "auténtica y genuina admiración" generada en su trabajo conjunto de casi ocho años al frente del Gobierno de España.

Montero, ha subrayado Sánchez, es "ejemplo" de la militancia socialista, del "compromiso andalucista" o la defensa de los servicios públicos, una persona "tenaz, comprometida, trabajadora, alegre, con convicciones e íntegra", que desde San Telmo seguirá "transformando" Andalucía como presidenta de la Junta.

Sánchez ha defendido además el Gobierno de coalición central, "algo muy inédito y muy único" en el mundo, que está bajo "el ataque de la ola reaccionaria" con el PP y Vox -"tanto da uno que otro"- que se ponen de acuerdo para "echar" a los socialistas de las instituciones cuando tienen una "mayoría alternativa".

"Si con guerras, volcanes, pandemias, crisis energéticas... hemos logrado todo lo que hemos logrado, imaginaos a partir del 17 de mayo, cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía", ha agregado.

Feijóo pide el voto a socialistas "abochornados": "También merecen una Andalucía digna"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto en las elecciones andaluzas del domingo a los "socialistas enfadados" y "abochornados" y ha asegurado que "ellos también merecen una Andalucía digna y una España mejor". Durante el acto de cierre de campaña celebrado en el anfiteatro de la Rambla de Almería, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y el candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, el líder nacional del PP ha centrado parte de su intervención en apelar a quienes no apoyaron a su formación en los pasados comicios autonómicos de 2022.

A su juicio, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha sido "mejor de lo que ellos tenían previsto" y, por tanto, "ahora tienen razones para cambiar su voto". Además, ha incidido en que respaldar al PP andaluz el próximo domingo supone, al mismo tiempo, votar "por un cambio en España".

Feijóo ha querido concretar "ocho motivos" para solicitar el voto por una "mayoría estable", las cuales considera una "rara avis" en la política española y europea. El primer motivo, ha afirmado, es el "balance" de la gestión popular, que ha logrado sacar a la región de ser el "farolillo rojo" para situarla "en puestos de competir" en indicadores económicos y sociales. En este apartado, ha cargado con extrema dureza contra la candidata socialista, María Jesús Montero.

Ha ironizado sobre el hecho de que Montero afirme ser el futuro cuando "es realmente el pasado más tenebroso de Andalucía". Así, ha enumerado que la candidata estuvo "en el gobierno de los ERE y en el gobierno de Ávalos", "subió cien veces los impuestos", fue "la ministra del modelo de financiación a medida del separatismo", "la consejera de los recortes de sanidad" y "la vicepresidenta del gobierno del apagón y de Adif".

Como segundo motivo, ha ensalzado que Moreno es el "único que tiene un proyecto" —mencionando áreas como la vivienda, la sanidad, la inversión extranjera y las infraestructuras—, frente a una oposición cuyo único objetivo es que "Juanma no tenga mayoría absoluta" y que basa su estrategia en "la negación de la política" y el "desacato a lo que sale de las urnas".

La tercera razón esgrimida ha sido la de evitar que la región "vuelva al peor pasado de su historia". El líder popular ha contrapuesto la "decencia" del actual gobierno autonómico, afirmando que "hoy por fin hay una Junta que trabaja para ellos y no les roba", con la actitud de una candidata socialista que "ha sacado a condenados por corrupción a pedir el voto".

El cuarto motivo se centra en el "respeto y la dignidad", rechazando frontalmente que Andalucía se convierta en una "sucursal" gobernada por despachos en Madrid o supeditada "a los intereses del independentismo".

A continuación, como quinto punto, ha expuesto su propio "compromiso" personal para lograr unas infraestructuras dignas, acabar con "la asfixia fiscal" a la que les ha sometido "el tándem Sánchez-Montero" y promover un modelo de financiación justo.

El sexto argumento ha apelado a la movilización ciudadana, ya que "cada voto cuenta". Feijóo ha advertido que escaños como el último por Almería "se va a decidir por unos cientos de votos" y ha alertado de que quedarse en casa supondría una "penitencia" de cuatro años.

Saltando directamente al último motivo de su enumeración inicial, Feijóo ha proclamado que el líder andaluz "es el mejor para Andalucía y para España" y que constituye "el único voto realmente útil" porque "vale por dos". "España necesita una Andalucía rebelde, inconformista", además de "ilusionada, reivindicativa y leal", ha enfatizado.